vor 36 Min.

Die Obamas möchten "Baby-Sussex" kennenlernen

Zur Geburt des "Baby Sussex", dem ersten Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan, gratulierten einige Stars über die sozialen Medien. Hier die Promi-Reaktionen.

Am Montag verkündete Prinz Harry gegenüber britischen Medien die Geburt seines ersten Kindes. Dabei schwärmte er von seinem gesunden Sohn und erzählte, dass er "ganz hin und weg" sei. Nach dieser Botschaft haben es sich neben den unzähligen Fans des Königshauses auch einige Prominenten nicht nehmen lassen, der Herzogin und dem Herzog von Sussex zur Geburt ihres ersten Kindes via Twitter und Co. zu gratulieren. So möchte unter anderem Michelle Obama den royalen Sprössling unbedingt kennenlernen.

"Suits"-Kollegen: Glückwünsche zur Geburt von "Baby Sussex"

Meghan Markle spielte von 2011 bis 2018 in der Anwaltsserie "Suits" die hilfsbereite Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane. Anlässlich ihrer Verlobung mit Prinz Harry im November 2017 gab sie bekannt, die Sendung nach dem Ende der siebten Staffel zu verlassen und ihre Schauspielkarriere zu beenden, um sich ihren zukünftigen Aufgaben als Mitglied der britischen Königsfamilie zu widmen. Einige ihrer ehemaligen Kollegen vom Film-Set haben sich direkt nach der Geburt in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Ihr Kollege Patrick J. Adams, der in der Serie Meghan geheiratet hat, erklärte bei Twitter: "Habe gerade gehört, dass die Welt um 3,2 Kilo schwerer geworden ist." Er selbst hat vor sieben Monaten erfahren, wie sehr einen ein eigenes Kind verändern kann. Er sende viel Liebe an das Baby und die "unglaublichen Eltern". Außerdem fühlte er mit dem Hashtag "playdatesoon" schon einmal vor, ob die Eltern für ihre Kinder bald eine Verabredung zum Spielen ausmachen wollen.

Just heard that the world just got heavier by 7 pounds and 3 ounces. Much love to him and his incredible parents. Learned first hand 7 months ago how transformational becoming a parent is and couldn’t be happier for Meghan and Harry as they begin this adventure. #playdatesoon — Patrick J Adams (@halfadams) 6. Mai 2019

Sarah Rafferty spielt in "Suits" die Rolle der Donna und gilt als gute Freundin von Herzogin Meghan. Und auch sie hat einen begeisterten Post über die Geburt von "Baby-Sussex" verfasst. Ihr Herz mache Sprünge "für einen wunderschönen, erstaunlichen und gesunden kleinen Jungen." Sie sendet den frischgebackenen Eltern Liebe und Segenswünsche über den Großen Teich. Der offizielle Twitter-Account der Serie meldete sich ebenso. "Die gesamte 'Suits'-Familie" schicke ihre Glückwünsche an Harry und Meghan.

The entire #Suits family sends their congratulations to The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan Markle, on the birth of their baby boy! https://t.co/tayfmGEm8Y 6. Mai 2019

Michelle Obama auf "Baby Sussex" gespannt

Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, schrieb bei Twitter: "Glückwünsche, Meghan und Harry! Barack und ich freuen uns riesig für euch und können es gar nicht erwarten, ihn zu treffen." Barack Obama teilte den Tweet seiner Frau. Einem Treffen von "Baby Sussex" mit den Obamas steht wohl nichts im Wege.

Congratulations, Meghan and Harry! Barack and I are so thrilled for both of you and can't wait to meet him. #RoyalBaby https://t.co/mfE7uc6ooV — Michelle Obama (@MichelleObama) 6. Mai 2019

Aus der Politik gab es Glückwünsche: Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May beglückwünschte über das Ehepaar. Deren Reaktion fiel selbstverständlich um einiges nüchterner aus. Sie wünschte dem "Duke und der Duchess of Sussex für die Ankunft ihres kleinen Jungen" alles Gute und zu dieser freudigen Zeit nur das Beste. Ähnlich äußerte sich Jeremy Corbyn (69), der Vorsitzende der britischen Labour Party: "Glückwünsche an Meghan und Harry für die Geburt ihres Babys. Ich hoffe es geht allen gut."

Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the arrival of their baby boy. Wishing you all the best at this happy time. — Theresa May (@theresa_may) 6. Mai 2019

Die US-amerikanische Moderatorin Ellen DeGeneres äußerte sich ebenfalls. Ihren Glückwünschen hatte sie, wie man das von ihr kennt, einen kleinen Witz hinzugefügt. So sei es ein verrückter Zufall, dass "Baby Sussex", auf Rang sieben in der Thronfolge stehe. Sie sei schließlich auch gerade siebte in der Warteschlange vor dem Schlüsselmacher-Kiosk im Supermarkt.

The #royalbaby is here! Congratulations, Meghan Markle and Prince Harry. The baby is 7th in line for the throne, which is crazy, because right now I’m 7th in line for the key-making kiosk at my grocery store. @RoyalFamily — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 6. Mai 2019

Das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan kam Montagfrüh um 06.26 MEZ zur Welt - und belegt nun den siebten Rang in der britischen Thronfolge. (AZ)

