vor 49 Min.

Disney+, Highlights: Serien und Filme zum Deutschland-Start im März

Disney will mit Disney+ den Streaming-Markt erobern. Hier gibt es eine Auswahl an Serien und Filmen zum Deutschland-Start im Überblick.

Disney+ ist bald auch in Deutschland verfügbar. Zum Start am 24. März werden bereits viele bekannte Filme und Serien angeboten. Hier der Überblick.

Disney startete den Streamingdienst zunächst in den USA, Kanada und den Niederlanden. Demnächst gibt es Disney+ nun auch in Deutschland. Mit dem Angebot will der Hollywood-Gigant dem Streaming-Marktführer Netflix Konkurrenz machen.

Disney bietet nicht nur Klassiker wie "Cinderella", "Aladdin" und "Der König der Löwen" an, sondern auch Pixar-, Marvel- und Star Wars-Filme. Hier finden Sie eine Auswahl der Filme und Serien zum Deutschland-Start am 24. März 2020.

Disney+: Wann ist der Deutschland-Start?

Disney+ startet in Deutschland am 24. März 2020. In den USA feierte der Streaming-Dienst am 12. November Premiere und konnte innerhalb von drei Monaten bereits knapp 29 Millionen Kunden anlocken. Der Start habe selbst die höchsten Erwartungen des ehemaligen Konzernchefs Bob Iger übertroffen. Ob Disney+ in Deutschland ähnlich erfolgreich anläuft, wird sich in wenigen Tagen zeigen.

Disney+ Highlights: Eine Auswahl an Serien zum Start

Was viele nicht wissen: Auch "Die Simpsons" gehören mittlerweile zu Disney. Zum Start von Disney+ sind Staffel 1 bis 30 zu sehen.

Die Simpsons

The Mandalorian

Chip und Chap - Die Ritter des Rechts

Die Gummibärenbande

Kim Possible

Hannah Montana

Disney+: Film-Highlights im Überblick

Der neue Streaming-Dienst bietet Inhalte von National Geographic, Marvel, Star Wars und Pixar an - alles Unternehmen der Disney-Familie. Hier eine Auswahl an Filmen im Überblick:

Marvel

Ant-Man

Avengers: Age of Ultron , Endgame und Infinity War

, Endgame und Infinity War Guardians of the Galaxy

Black Panther

Doctor Strange

Thor, Thor: Tag der Entscheidung und The Dark Kingdom

National Geographic

Before the Flood

Into the Grand Canyon

Kingdom of the Blue Whale

Star Wars

Episode I-VI

Star Wars : Das Erwachen der Macht

: Das Erwachen der Macht Rogue One: A Star Wars Story

Story Star Wars : The Clone Wars

: The Clone Wars Solo: A Star Wars Story

Pixar

Cars 1-3

Coco

Das große Krabbeln

Die Monster AG

Findet Nemo

Toy Story 1-3

Wall-E

Eine Auswahl an Klassikern bei Disney+

In den letzten Jahren wurden viele Disney-Klassiker neu verfilmt und animiert. Bei Disney+ sind aber auch ihre zeitlosen Vorgänger zu sehen.

Der König der Löwen (1994 und 2010)

Cinderella (1950 und 2015)

Das Dschungelbuch

Die Schöne und das Biest (1991 und 2017)

Aladdin (1992 und 2019)

101 Dalmatiner

Alice im Wunderland (1951 und 2010)

(1951 und 2010) Tarzan

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. (AZ)

Themen folgen