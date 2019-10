10:55 Uhr

Drei Menschen bei Explosion in Plastikpresse schwer verletzt

Die Schwerverletzten und sechs Leichtverletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Eine Explosion nahe dem Flughafen von Linz in Österreich hat drei Menschen schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Halle eines Müllentsorgungsbetriebes in Hörsching, wie die Polizei mitteilte. Die Explosion ging nach Angaben der Feuerwehr von einer Pressmaschine für Plastikmüll aus. Die Schwerverletzten sowie sechs leichter Verletzte wurden in Krankenhäuser in Österreich und Deutschland gebracht.

Die Feuerwehr war mit 35 Fahrzeugen im Einsatz

Mehr als 20 Personen hatten sich laut Einsatzkräften in der Halle befunden als es zur Detonation kam. Die Wucht habe Fenster und Fensterstöcke herausgerissen. Auch eine Brandschutztür hielt dem Druck nicht stand. Das Dach wurde abgerissen, um die Brandherde zu löschen. Insgesamt waren 35 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Der Betrieb des Flughafens in Linz war nicht beeinträchtigt. (dpa)

