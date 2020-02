vor 20 Min.

"Elite" Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Elite" startet demnächst mit Staffel 3 auf Netflix. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier.

In wenigen Tagen geht "Elite", die Netflix-Dramaserie um die drei Schüler aus der Arbeiterklasse auf einer exklusiven Eliteschule, mit Staffel 3 weiter.

Hier finden Sie Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer zu "Elite".

"Elite": Start und Folgen bei Netflix

Netflix hat den Start von Staffel 3 für Freitag, 13. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Auch die 3. Staffel wird genau wie die vorherige Staffel mit 8 Folgen erscheinen. Wie üblich sollte Netflix ab dem Starttermin alle Folgen als Stream zur Verfügung stellen.

Handlung: Worum geht es in Staffel 3 von "Elite"?

Es ist zu erwarten, dass auch in Staffel 3 von "Elite" der verübte Mord aus Staffel 1 eine zentrale Rolle einnimmt.

Polo, der den Mord an Marina beging, konnte sich in der 2. Staffel mit Hilfe von Cayetana vor der Polizei retten. Denn diese holte die Tatwaffe, die Polo endgültig entlarven würde, aus dem nahegelegten See und versteckte sie anschließend bei sich.

Christian, der sich momentan in einem Krankenhaus in der Schweiz aufhält, wurde in der 2. Staffel aus dem Verkehr gezogen, als er einen Unfall erlitt. Ob er in der 3. Staffel zurück an die Eliteschule "Las Encinas" kommen wird, bleibt abzuwarten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Elite"?

Diese Schauspieler sind in "Elite" zu sehen:

Rolle Darsteller Lucrecia „Lu“ Montesinos Hendrich Danna Paola Samuel García Domínguez Itzan Escamilla Guzmán Nunier Osuna adopt. Miguel Bernardeau Polo Álvaro Rico Ander Muñoz Arón Piper Nadia Shana Mina El Hammani Carla Rosón Caleruega Ester Expósito Omar Shana Omar Ayuso Valerio Montesinos Jorge López Rebeka P. Claudia Salas Marina Nunier Osuna María Pedraza Cayetana Grajera Pando Georgina Amorós Christian Varela Expósito Miguel Herrán Fernando „Nano“ García Domínguez Jaime Lorente

"Elite": Der Trailer zu Staffel 3 der Netflix-Serie

