vor 38 Min.

Entspannung in Venedig - Unwetter-Alarm in anderen Teilen Italiens

Nach tagelangem Hochwasser in Venedig ist etwas Entspannung in Sicht. Nun drohen jedoch anderen Regionen Überschwemmungen.

Nach dem tagelangen Hochwasseralarm in Venedig ist nun etwas Entspannung in Sicht. Für die kommenden Tage werden niedrigere Wasserstände erwartet, teilte die Kommune am Sonntagabend mit. Die Schulen sollten am Montag wieder öffnen. Dafür herrscht in anderen Teilen Italien immer noch Unwetter-Alarm. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna um Bologna und in der Toskana war die Lage angespannt. Der Zivilschutz warnte vor weiteren Überschwemmungen.

Schnee sorgt für Chaos in Südtirol

In Südtirol hatten heftige Schneefälle am Sonntag Chaos angerichtet. Der Höhepunkt der Niederschläge sei erreicht, die Lage solle sich im Laufe der Nacht beruhigen, twitterte Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Im Großteil Südtirols sei in den letzten 24 Stunden zwischen 50 und 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert worden. Später am Montag sollte es wieder regnen oder schneien.

Update 16:30 Uhr: Der Höhepunkt der Niederschlagsfront ist überschritten. In den nächsten Stunden aber noch kräftigere Schauer zu erwarten, die meisten in der Osthälfte Südtirols. Erst im Laufe der Nacht überall Beruhigung. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 17, 2019

(dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen