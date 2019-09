vor 2 Min.

"Falscher Hase": So wird der Frankfurt-Tatort heute

Der Frankfurt-Tatort heute bietet eine Mischung aus Krimi, schwarzer Komödie und Liebesgeschichte voller Antihelden. Lohnt sich "Falscher Hase"? Die Kritik.

"Falscher Hase" heißt der neue Tatort aus Frankfurt, der heute am Sonntag (wegen der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erst um 20.25 Uhr) im Ersten läuft.

Der Tatort unter der Regie von Emily Atef ist eine Hommage an den Kinoklassiker "Fargo".

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Lohmann Solar Technology GmbH steht kurz vor der Pleite. In ihrer Verzweiflung versuchen sich Hajo Lohmann (Peter Trabner) und seine Frau Biggi (Katharina Marie Schubert) an einem Versicherungsbetrug und inszenieren einen Raubüberfall. Als sie hierbei jedoch von einem Security-Mann überrascht werden, greift Biggi zur Waffe und erschießt den Mann mit einem gezielten Schuss zwischen die Augen.

Die Frankfurter Kommissare Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) stehen vor einem Rätsel: Wer beklaut eine kleine, mittelständische Firma? Sind es Profis, die hier am Werk sind? Und welcher Meisterschütze war für den Mord an dem Security-Mann verantwortlich?

Während Brix und Janneke ermitteln, wird die Sache für Hajo und Biggi zunehmend komplizierter: Überfordert mit der Umsetzung ihres Plans und der Vertuschung ihres Verbrechens, stellen sich ihnen auch noch Möchtegerngangster in den Weg, die ihnen das Versicherungsgeld abknöpfen wollen. Als die Möchtegerngangster dann auch noch mit echten Gangstern in Kontakt kommen, versuchen sich alle gegenseitig übers Ohr zu hauen, ohne dass irgendjemand wirklich den Überblick behält.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Falscher Hase" heute einzuschalten?

"Falscher Hase" ist kein Krimi, sondern eine verzweifelte Liebesgeschichte aus einer leblosen hessischen Landschaft, die weitgehend von schwarzem Humor durchsetzt ist. Regisseurin Emily Atef arbeitet hier, wie im Tatort des Hessischen Rundfunks schon fast üblich, mit Vorbildern aus dem Kino.

So atmen die Anspielungen auf den Kultfilm „Fargo“ mitsamt dem Norwegerpulli Biggis und dem großartigen Soundtrack den Geist der Coen-Brüder. Mal abgesehen von dem Nebel, der den Schnee ersetzt. Wenig Arbeit haben hier die vor sich hin frierenden Ermittler Janneke und Brix. Echte Gangster und Möchtegern-Ganoven teilen sich ziemlich glücklos den Plot. Der sich überschätzende Loser Rick träumt von sich als großer Gewinner, versagt aber schon, als er mit seiner Schwägerin im Bett liegt. Eine Sex-Szene, wie man sie selten in der Glotze sieht.

Ziemlich schräger Frankfurt-Tatort: Hans-Jochen "Hajo" Lohmann (Peter Trabner) und Birgit "Biggi" Lohmann (Katharina Marie Schubert) stecken in Schwierigkeiten. Bild: HR

All die überdrehten Figuren verlieren am Ende den Überblick. Wer will in „Falscher Hase“ denn eigentlich wen übers Ohr hauen? Dass die Story auch noch zwischen Tragikkomödie und Groteske changiert, macht sie zusätzlich reizvoll, zumal die Regisseurin ihre Figuren ernst nimmt. Es sind vor allem Katharina Marie Schubert als Biggi Lohmann und Peter Trabner in der Rolle des Ehemanns Hajo, die diesen Tatort mit viel Empathie tragen. Großes Kompliment!

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Frankfurt-Tatort heute

Paul Brix: Wolfram Koch

Anna Janneke: Margarita Broich

Jonas: Isaak Dentler

Bachmann: Werner Wölbern

Biggi: Katharina Marie Schubert

Hajo: Peter Trabner

Uwe Ohlberger: Godehard Giese

Sahni: Ronald Kukulies

Rick: Friedrich Mücke

Anouk: Johanna Wokalek

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Vorschau auf den "Tatort: Falscher Hase" Ein "Falscher Hase" wartet heute Abend um 20:25 Uhr auf Janneke und Brix! Mehr zum neuen Fall: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Freitag, 30. August 2019

Kommissare: Brix und Janneke sind die Tatort-Ermittler in Frankfurt

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) sind eines der jüngeren Ermittler-Teams im Tatort-Universum. Seit 2015 ist das Duo in und rund um Frankfurt im Einsatz.

Anna Janneke ist gebürtige Frankfurterin und hat Psychologie studiert. Sie wird zunächst Polizeipsychologin in Berlin und später zur Kriminalpolizistin umgeschult. Als das Angebot kommt, als Hauptkommissarin zur Mordkommission nach Frankfurt zu wechseln, sagt sie zu.

Janneke ist eine gute Polizistin, ermittelt oft aber mit ungewöhnlichen Methoden, die Kriminaltechniker und Rechtsmediziner regelmäßig in den Wahnsinn treiben. Dabei ist sie immer noch ganz Psychologin, die bei ihrer Arbeit große Empathie an den Tag legt. Janneke hat einen 26-jährigen Sohn aus einer Affäre Ende der 80er in Berlin, der in Australien lebt und schon Vater geworden ist.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Bettina Müller, HR

Auch Hauptkommissar Paul Brix kam über Umwege zur Kriminalpolizei. Der ehemalige Marinesoldat wechselte später zu Militärpolizei und von dort zur Polizei. Über die Sitte kommt er zur Mordkommission. Brix ist ein Adrenalinjunkie, zäh und verbissen bei seinen Ermittlungen. In der Halbwelt der Main-Metropole und im Arbeiterviertel fühlt er sich zuhause.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

01. September: "Tatort: Falscher Hase" (Frankfurt)

08. September: "Tatort: Maleficius" (Ludwigshafen)

15. September: "Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen" (München)

22. September: "Tatort: Die harte Kern" (Weimar)

29. September: "Tatort: Hüter der Schwelle" (Stuttgart)

06. Oktober: "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling" (Rostock)

Themen Folgen