vor 17 Min.

Fernsehprogramm an Silvester 2020: TV-Tipps für heute, den 31. Dezember 2020

Dinner for One darf an Silvester nicht fehlen: Was läuft heute am 31.12.20 sonst im TV? Hier geben wir Ihnen Tipps zum Fernsehprogramm.

Was läuft an Silvester 2020 im TV? Hier erfahren Sie, welche Highlights das Fernsehprogramm heute am 31. Dezember 2020 zu bieten hat.

Auch 2020 dürfen an Silvester einige Klassiker im TV nicht fehlen. Hier erhalten Sie Tipps für das Fernsehprogramm für heute, den 31. Dezember.

Fernsehprogramm an Silvester: Vormittag

Böller, Blei und Brezel-Skat (08.15 Uhr, WDR): Die Sendung beschäftigt sich mit der magischen Zeit rund um Silvester und geht dabei verschiedenen Bräuchen zum Jahreswechsel auf den Grund.

Das kleine Gespenst (08.40 Uhr, ZDF): Da der Uhrmacher die Rathausuhr für zwölf Stunden angehalten hat, geistert das kleine Gespenst verwirrt umher, da es nicht mehr nach Hause findet. Auf seinem Weg durch Eulenburg erschreckt es unter anderem den Bürgermeister fast zu Tode.

Zwerg Nase (10.20 Uhr, ARD): Jakob wird von der Fee Kräuterweis verzaubert und muss fortan für sie schuften. Durch seine große, hässliche Nase findet er kaum Freunde, wird jedoch aufgrund seiner guten Kochkünste bei einem Herzog angestellt.

Filme und Shows heute am 31.12.2020: Mittag

Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit (12.00 Uhr, Sat.1): Der Sender Sat.1 zeigt an Silvester die lustigsten und verrücktesten Streiche aus der ganzen Welt.

The Masked Singer – so hat alles angefangen (12.15 Uhr, ProSieben): Die erfolgreiche Gesangsshow lief bereits mit der dritten Staffel im TV. Nun blickt ProSieben noch einmal auf die Anfänge der Live-Shows zurück.

Tod auf dem Nil (12.30 Uhr, NDR): Als die Millionenerbin Ridgeway an Bord des Nildampfers zu Tode kommt, waltet Meisterdetektiv Hercule Poirot seines Amtes und geht den Spuren nach.

TV-Tipps für Silvester: Nachmittag

Die Kinder des Monsieur Mathieu (15.40 Uhr, ONE): Nachdem die Karriere des Komponisten Clément Mathieu gescheitert war, tritt er frustriert eine Stelle als Aufseher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen an. Als pädagogisches Mittel setzt er, anders als seine Kollegen, nicht Gewalt, sondern die Musik ein.

Dinner for One (15.45, NDR): Der Klassiker darf zum Jahresende nicht fehlen: Butler James ersetzt anlässlich des 90. Geburtstags von Miss Sophie ihre bereits verstorbenen Freunde beim Dinner und muss auch beim Zuprosten mithalten - was ihm im Laufe des Dinners zum Verhängnis wird. "Dinner for One" läuft am letzten Tag des Jahres mehrfach im TV, die übrigen Sendetermine finden Sie hier: Dinner for One: Sendetermine an Silvester 2020 und an Neujahr 2021.

Ein Herz und eine Seele - Der Silvesterpunsch (16.10 Uhr, BR): Auch Ekel Alfred ist aus dem TV-Programm am letzten Tag des Jahres nicht mehr wegzudenken. In der beliebten Folge scheut Alfred auch am Silvesterabend die Konfrontation mit seiner Familie nicht. Der Klassiker wird ebenfalls mehrfach am 31.12.20 im TV ausgestrahlt. Das sind die übrigen Sendetermine:

16.10 Uhr ( BR )

) 16.15 Uhr ( MDR )

) 17.25 Uhr ( NDR )

) 17.55 Uhr ( WDR )

) 18.10 Uhr ( RBB )

) 18.15 Uhr ( SWR )

Das ARD-Silvesterkonzert (17.00 Uhr, ARD): Das ARD-Silvesterkonzert kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt live gezeigt werden. Stattdessen zeigt der Sender Konzertaufnahmen.

Loriots Pappa ante portas (18.30 Uhr, ARD): Im Film-Klassiker von Loriot wird Familienvater Heinrich Lohse mit 60 Jahren unerwartet in den Ruhestand geschickt. Die ungewohnte Freizeit macht dabei nicht nur ihm, sondern vielmehr seiner Frau Renate zu schaffen.

Shows und Filme an Silvester: Abend

Die Silvestershow mit Jörg Pilawa (20.15 Uhr, ARD): In diesem Jahr empfängt Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi unter anderem DJ Ötzi, Beatrice Egli, Santiaono, Vanessa Mai und Marianne Rosenberg als seine musikalischen Gäste.

Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf (20.15 Uhr, RTLZWEI): Die Menscheit verlässt den Planeten und hinterlässt ein Chaos aus Müll. Zurück bleibt nur Wall-E, der kleine Aufräumroboter, der unermüdlich daran arbeitet, die Erde wieder auf Vordermann zu bringen.

Der Schuh des Manitu - Extra Large (20.15 Uhr, ProSieben): "Der Schuh des Manitu" parodiert die Geschichten von Winnetou und Old Shatterhand. Die Hauptrollen des Filmes übernehmen Michael Bully Herbig als Apachenhäuptling "Abahachi" und Christian Tramitz als "Ranger".

Willkommen 2021 (21.45 Uhr, ZDF): Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner begrüßen das neue Jahr wie gewohnt am Brandenburger Tor - trotz Corona-Pandemie. Musikalische Unterhaltung bieten unter anderem Peter Maffay, Alvaro Soler, die Höhner und Tom Gregory.

TV-Programm am 31.12.20: Nacht

Magic Mike (22.25 Uhr, RTLZWEI): Der 30-jährige Mike verdient als Stripper sein Geld, möchte jedoch viel lieber als Möbel-Designer arbeiten. Als er den jungen ziellosen Adam kennenlernt, nimmt er diesen unter seine Fittiche und zeigt ihm, wie er selbst zum erfolgreichen Stripper wird.

Shrek – Der tollkühne Held (22.05 Uhr, Sat.1): Widerwillig muss sich Oger Shrek aufmachen, um Prinzessin Fiona aus einer Schlossruine zu befreien. Dafür verspricht ihm Lord Faraquaad wieder Ruhe in seinem heimischen Sumpf. Unterstützung bei seinem Vorhaben erhält Shrek von einem sprechenden Esel.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen