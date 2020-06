24.06.2020

"Final Fantasy Crystal Chronicles": Release, Gameplay, Trailer

Das Remaster von "Final Fantasy Crystal Chronicles" erscheint im Sommer. Alle Infos rund um Gameplay und Release sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Erstmals erschien "Final Fantasy Crystal Chronicles" bereits 2004 in Europa und in den USA für die Nintendo Konsole GameCube. Die "Remastered Edition" wird neben der Nintendo-Switch jedoch auch für die PlayStation 4 erscheinen. Hier haben wir alle Infos rund um Release und Gameplay für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels auch einen Trailer zum Spiel.

"Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition": Release

Der Release-Termin für die "Remastered Edition" von "Final Fantasy Crystal Chronicles" ist der 27. August 2020. Neben der PlayStation 4 und Switch Variante soll das Spiel laut Publisher Square Enix auch auf dem Smartphone spielbar sein: Es wird Versionen für iOS und Android geben.

"Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition": Gameplay

Am Gameplay hat sich in der "Remastered Edition" von "Final Fantasy Crystal Chronicles" im Vergleich zum Original nichts verändert. Das Spiel wurde aufpoliert und insgesamt verschönert, die Engine ist aber die gleiche - das Spiel wurde nicht neu entwickelt. Neue Features sind unter anderem: Neue Vertonung und Synchronisierung, neue Dungeons sowie Crossplay für den Multiplayer.

Man bewegt sich mit seiner Karawane über eine große Weltkarte und kann neben Dörfern auch Dungeons erkunden, in denen man auf Feinde trifft, die es zu bekämpfen gilt. Das Spiel ist ein Action-Rollenspiel und bietet Möglichkeiten den Charakter mit neuen Fähigkeiten sowie neuen Rüstungen und Waffen auszustatten. Ein Multiplayer-Modus steht sowohl Online als auch Offline zur Verfügung und erlaubt es bis zu vier Spielern gemeinsam die Spielwelt zu erkunden.

Trailer zu "Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition"

Hier können Sie sich den Trailer zum Remaster ansehen:

