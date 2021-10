"Friesland - Bis aufs Blut" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 23.10.21 den Krimi "Friesland - Bis aufs Blut". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten im Zweiten: Das ZDF bringt "Friesland - Bis aufs Blut" auf die Bildschirme der Nation. Sie möchten wissen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mitspielen, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird? Dann sind Sie hier richtig: Wir haben alle Infos zu "Friesland - Bis aufs Blut" zusammengestellt.

TV-Termin: "Friesland - Bis aufs Blut" am 23.10.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Friesland - Bis aufs Blut" läuft am Samstag, 23. Oktober 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 88 Minuten Hochspannung. Wer am Samstagabend keine Zeit hat, kann sich "Friesland - Bis aufs Blut" auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Friesland - Bis aufs Blut"

Hanno Schlüter ist sich sicher: Ein Einbrecher hat versucht, sich Zugang zu seinem Haus zu verschaffen. Als die Polizei vor Ort eintrifft, fehlt von Verbrechern aber jede Spur. und auch sonst deutet nichts auf ein gerade so eben noch verhindertes Verbrechen hin. Süher Özlügül und Henk Cassens ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Diagnose: Schlüter leidet wohl unter Verfolgungswahn.

Als Schlüters Frau Femke dann aber wenig später tot aufgefunden wird, ergeben sich neue Ermittlungsansätze. Hat doch ein Unbekannter die Wissenschaftlerin ausgespäht? Hätten die Ermittler den Tod verhindern können, hätten sie Schlüter nur mehr Glauben geschenkt?

Brockhorst macht den Fall kurzerhand zur Chefsache. Henk und Süher bekommen stattdessen den Auftrag, ein neues Sicherheitskonzept umzusetzen: Etliche Überwachungskameras sollen für Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen. Eine Aufgabe, die deutlich weniger prestigereich ist als die Aufklärung eines Mordfalls.

Bei seinen Ermittlungen stößt Brockhorst plötzlich auf Hinweise, dass das Haus der Schlüters vor der Tat tatsächlich beobachtet worden ist. Wer steckt dahinter? Ist auch Hanno Schlüter in Gefahr?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Friesland - Bis aufs Blut" im Cast

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Süher Özlügül - Sophie Dal

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Yunus - Yunus Cumartpay

Melanie Harms - Tina Pfurr

- Tina Pfurr Hanno Schlüter - Alexander Beyer

- Karin Mattissen - Sandra Borgmann

Gerald Boje - Michael Pink

- Linda Sjöberg - Mersiha Husagic

- Mersiha Husagic Julian Vinck - Sebastian Achilles

Femke Schlüter - Anja Pahl

Schlüter - Dietrich Thiede - Christoph Hilger

- Polizeibeamter - Josia Krug

"Friesland - Bis aufs Blut" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse an "Friesland - Bis aufs Blut", aber am Samstagabend schon etwas anderes vor? Macht nichts: Der Krimi steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

