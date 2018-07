Gewalttat in Lübeck: Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl erwirken

vor 55 Min.

Großeinsatz in Lübeck: In einem Linienbus greift ein Mann unvermittelt Fahrgäste an. Die Polizei kann den Angreifer stellen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Gewalttat in einem Linienbus sind am Freitag im Lübecker Stadtteil Kücknitz mehrere Menschen verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen. Ein Polizeisprecher sagte aber, es habe definitiv keine Toten gegeben. Nähere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Umgebung an einer Bushaltestelle in Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt.

Bei der Attacke sind nach Angaben von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) insgesamt neun Menschen verletzt worden. Sechs Menschen seien durch Messerstiche, drei auf andere Weise verletzt worden. Der Busfahrer habe einen Faustschlag abbekommen, sagte Grote am Freitagabend. Die Polizei ging zuletzt von zehn verletzten Personen aus. Sie seien zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es auf Twitter.

Die Lübecker Nachrichten (LN) berichteten zuvor auf ihrer Internetseite von 14 Verletzten. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Nach LN-Informationen soll der Angreifer die Fahrgäste mit einem Küchemesser angegriffen haben. "Wir wissen nicht genau, ob es tatsächlich ein Messer war", sagte allerdings ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zeitung berichtete ferner unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass der Bus voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs war, als plötzlich ein Passagier einen Rucksack habe fallen lassen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, sei der qualmende Rucksack durch Mitarbeiter des Munitionsräumdienstes überprüft worden. In dem Rucksack befand sich der Landespolizei zufolge Brandbeschleuniger, jedoch kein Sprengstoff. Die Polizei hat den Rucksack gesichert.

Der Mann soll, nachdem er den Rucksack fallen ließ, seine Waffe gezogen und Menschen angegriffen haben. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und geistesgegenwärtig die Türen geöffnet. So konnten Passagiere flüchten. Viele der Fahrgäste und Zeugen haben daher den Tatort verlassen, bevor ihre Personalien von der Polizei aufgenommen werden konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Das sagte am Freitagabend die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Laut Hingst ist der Mann im Iran geboren, hat aber schon seit vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Er lebt in Lübeck. Weitere Angaben zu seinem Werdegang machte sie zunächst nicht.

Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat auf Twitter die Identität des Tatverdächtigen bestätigt: "Ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Lübeck. Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung des Mannes und derzeit auch keinerlei Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund vor", so die Polizei.

Die Identität des Täters ist geklärt: Ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in #Lübeck. Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung des Mannes + derzeit auch keinerlei Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund vor. #Kücknitz — Polizei SH (@SH_Polizei) 20. Juli 2018

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Oberstaatsanwältin Ulla Hingst sagte den Lübecker Nachrichten: "Hinweise für politische Radikalisierung in irgendeiner Form haben wir nicht". Innenminister Grote erklärte der Zeitung: "Der Täter hat nichts gerufen oder verlautbaren lassen gleichwohl wäre es unangemessen einen terroristischen Hintergrund auszuschließen".

Nach der Messerattacke in dem voll besetzten Lübecker Linienbus verweigert der mutmaßliche Täter bislang die Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. "Der Tatverdächtige hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht eingelassen", sagte Ulla Hingst am Freitag. Der Mann sollte voraussichtlich am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen den 34-Jährigen erwirken.

Nach der Gewalttat sind Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) und Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) beide zum Tatort gefahren. Mit Blick auf die am Freitagabend startende Travemünder Woche sagte Grote, die Hintergründe der Tat müssten geklärt werden. Die Sicherheitsmaßnahmen für die Segelveranstaltung seien nach derzeitigem Stand ausreichend. (AZ/dpa)

