Helene Fischer gibt 2022 Konzert in München: Wann ist der Vorverkauf-Start?

Helene Fischer kommt im August 2022 für ein Open-Air-Konzert nach München. Wann ist der Vorverkauf-Start für Tickets? Hier die Infos dazu - und zum Termin.

Sie gilt als die Königin des modernen Schlagers: Helene Fischer. Die 37-Jährige ist vor allem für ihre Live-Performances bekannt. In München soll es nächstes Jahr ein besonderes Konzert geben: Für 2022 hat Fischer "das größte Open Air-Konzert ihrer Karriere" angekündigt. Die Powerfrau plant eine Performance mit Band und Tanz-Crew, die Bühne wird dabei bescheidene 150 Meter breit sein. Zudem soll es mehrere Laufstege geben, die in den Zuschauerbereich hineinragen werden.

Monatelang mussten Fans zuletzt darauf verzichten, die "Atemlos"-Sängerin live zu sehen. Nun kann es Fischer kaum erwarten, in München endlich wieder auf der Bühne zu stehen: "Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken", heißt es von der Sängerin in einer Pressemitteilung.

Stattfinden soll die Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt München. Obwohl das Konzert erst für 2022 geplant ist, startete der Vorverkauf der heiß begehrten Tickets schon im September. Wie kommen Fans an Eintrittskarten? Wann genau ist der Konzert-Termin? Wir haben die wichtigsten Infos rund um das Helene Fischer-Konzert 2022 in München für Sie zusammengefasst.

Helene Fischer 2022 in München: Wann ist der Konzert-Termin?

Das Konzert findet am Samstag, 20. August 2022, statt. Veranstaltungsort ist das Freiluftgelände der Messe München. Der Termin in München wird im kommenden Jahr wohl die einzige Möglichkeit für die Fans sein, die Schlagersängerin live auf der Bühne zu sehen. Das Event in München ist nämlich das einzig geplante Helene Fischer-Konzert für das gesamte Jahr 2022. Erst im Jahr 2023 plant die 37-Jährige, wieder mit einer längeren Konzert-Tour in Deutschland unterwegs zu sein.

Veranstaltet wird das XXL-Open-Air-Event in München von der "Leutgeb Entertainment Group", die seit Jahren die Auftritte zahlreicher internationaler und nationaler Künstler vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz plant und umsetzt.

Helene Fischer - Konzert 2022: Wann ist der Vorverkauf-Start für die Tickets?

Auch wenn das Konzert noch ein gutes Jahr hin ist, startet der Vorverkauf schon wesentlich früher - er läuft aktuell sogar schon. Fans können Tickets bereits seit Donnerstag, 9. September 2021, bei Eventim erwerben. Erhältlich sind die Karten ab einem Preis von 69,99 Euro. Verkaufsstart ist ab 10 Uhr. Wenn Sie dort keine Tickets ergattern konnten, haben Sie ab dem heutigen Montag, den 13. September 2021, auch an anderen Vorverkaufsstellen noch die Chance, sich Eintrittskarten zu sichern.

Fans, die das Konzert im August 2022 nicht mehr abwarten wollen, können sich die Zeit mit neuer Musik der Schlager-Ikone vertreiben. Helene Fischer hat nämlich angekündigt, am 15. Oktober 2021 ihr neues Album "Rausch" auf den Markt zu bringen.

