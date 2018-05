Heute Abend: Kein "Anne Will". Was kommt stattdessen?

13.05.2018

"Anne Will" legt heute Abend eine Pause ein. Die beliebte Talkshow kehrt erst am Sonntag, 27. Mai, mit einer neuen Sendung zurück. Stattdessen läuft heute "Inspector Mathias".

Auf "Anne Will" müssen die TV-Zuschauer heute Abend verzichten: Die Talkshow legt eine kurze Pause ein. Was läuft stattdessen?

Von Oliver Bosch

Die Talkshow "Anne Will" hat eigentlich jeden Sonntagabend ab 21.45 Uhr einen festen Sendeplatz. Heute Abend, 13. Mai 2018, schauen Fans der Sendung allerdings in die Röhre. Anne Will und ihre Gäste legen eine Diskussionspause ein.

Stattdessen ermittelt Richard Harrington in "Inspector Mathias - Mord in Wales: Treibjagd" im Anschluss an den neuen "Tatort" ab 21.45 Uhr. Anne Will kehrt erst in zwei Wochen auf den Bildschirm zurück.

Nach Angaben der ARD läuft die nächste Sendung von "Anne Will" am am 27. Mai 2018 - wie immer um 21.45 Uhr. Über welches Thema Anne Will und ihre Gäste diskutieren werden, ist im Moment noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß legt der Sender das Thema kurzfristig fest.

Wer keine Lust auf Inspector Mathias hat, kann alternativ im ZDF "Kommissar Beck: Zahltag", "Poltergeist" auf RTL II, "Tatort: Sonnenwende" auf One oder "Red Bull Music Festival Wien" auf ServusTV ansehen.

Kein "Anne Will" heute - aber alte Folgen sind in der Mediathek abrufbar

Nicht das Passende dabei? Wie wäre es mit einer der letzten Sendungen von "Anne Will"? Alte Folgen, die Sie verpasst haben oder nochmals anschauen möchten, gibt es als Wiederholungen hier in der Mediathek der ARD.

In der letztem Sendung vom 6. Mai 2018 war das Thema "200 Jahre Karl Marx - wie sozial ist der Kapitalismus heute?". Die Gäste diskutierten unter anderem darüber, ob dessen Thesen und Voraussagen angesichts wachsender Ungleichheit in der Gesellschaft aktueller denn je sind. Diese Teilnehmer waren dabei:

Olaf Scholz (SPD): Bundesfinanzminister

Reinhard Kardinal Marx: Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Sahra Wagenknecht (Die Linke): Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Georg Kofler: Unternehmer und Investor

