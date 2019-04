19:00 Uhr

Heute GNTM 2019: Drama, Baby! - Viel Gefühl in Folge 11

Michael Michalsky unterstützt Heidi Klum als Gastjuror in Folge 11 von GNTM 2019.

In Folge 11 von GNTM 2019 wird es heute dramatisch: Die Kandidatinnen sollen ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Michael Michalsky ist Gastjuror.

Vergangene Woche wurden die Top 10 der Kandidatinnen gekürt. Doch auch heute, in Folge 11 wird es für die Nachwuchsmodels nicht weniger anspruchsvoll: Diesmal sollen sie vor der Kamera große Gefühle zeigen.

GNTM 2019, Folge 11: Schauspielerisches Talent ist gefragt

„Passend zum Thema ‚The Last Dance‘ werden sich meine Mädchen im strömenden Regen von ihren Liebsten verabschieden. Der Abschied soll emotional, dramatisch und vor allem voller Leidenschaft sein.“, kündigt Heidi Klum vorab an. Starfotografin Charlotte Rutherford lichtet die Kandidatinnen vor einer filmreifen Kulisse ab, jedoch nicht alleine: Jedes Mädchen wird dabei tatkräftig von einem Male-Model unterstützt.

Die Unterstützung nehmen die Nachwuchsmodels natürlich gerne an: „Ich bin sprachlos. Es sind alles hübsche Männer. Das ist mal was Schönes.“, gerät die 21-jährige Simone aus Stade bei Hamburg ins Schwärmen. Auch Tatjana aus Leipzig ist sichtlich angetan von den Shooting-Partnern: „Es macht unheimlich Spaß, sich mit diesen Typen zu unterhalten. Die sind so cool drauf.“

Partystimmung auf dem Catwalk in Folge 11 von GNTM 2019

„Das hat es so noch nie gegeben. Die Entscheidung diese Woche ist eine Fortsetzung der Geschichte unseres Shootings. Wir sind in einem mondänen Club und eine Hälfte des Entscheidungssets ist der Filmkulisse nachempfunden. Die Mädchen tragen die Kleider, die sie beim Shooting getragen haben. Aber es gibt einen Unterschied – darunter haben sie ein Party-Outfit an.“

Die Aufgabe besteht für die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen darin, während des Walks die Kleidung zu wechseln und eine neue Situation zu erstellen. Sie sollen sich von ihrem Liebeskummer befreien und zur Disco-Königin werden.

Für Gastjuror Michael Michalsky liegt der Schlüssel zu einem überzeugenden Auftritt auch im schauspielerischen Talent der Models: „Es geht um Wandelbarkeit. Ein richtig gutes Model kann eben von 0 auf 100 von traurig ganz happy sein."

Welche der zehn besten Topmodel-Anwärterinnen die Modelchefin Heidi Klum und ihren Gastjuror am meisten beeindruckt und eine Runde weiter kommt, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Themen Folgen