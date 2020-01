Historische Irrtümer: Was Napoleon mit einer Regensburger Telefonzelle zu tun hat

Plus Historische Überlieferungen sind nicht immer richtig. Jetzt hat ein Ulmer Forscher aufgedeckt, wo Napoleon wirklich verwundet wurde - an einer Telefonzelle.

Die berühmte Sphinx in Ägypten ist bekannt für ihre fast genauso berühmte zerstörte Nase. In vielen Geschichtsbüchern wird berichtet, dass sie 1798 bei der Schlacht zwischen Napoleon und den Türken zerstört wurde. Das ist allerdings nachweislich falsch. Zeichnungen eines dänischen Reisenden aus dem Jahre 1737 beweisen in diesem Fall, dass die Nase der Sphinx damals schon längst kaputt war.

Ägyptens Königin Kleopatra war Griechin

Die Nase der Sphinx ist nur ein Beispiel von vielen, dass historische Überlieferungen falsch sein können. Auch Geschichtsbücher sind reich an Missverständnissen und Ungenauigkeiten. Eines davon stammt ebenfalls aus der Antike: So war Kleopatra keine Ägypterin, sondern Griechin – obwohl sie als letzte Königin über das pharaonische Ägypten herrschte. Kleopatra stammte aus dem Geschlecht der Ptolemäer, einer Herrscherdynastie in Ägypten, aber mit griechischer Herkunft.

Noch so ein Irrtum: Die Wikinger trugen keine gehörnten Helme – so wie sie in Zeichentrickfilmen und auf historischen Bildern dargestellt werden. Der einzig erhaltene Helm aus der Zeit um 900 nach Christus ist komplett hornlos. Daraus konnten Wissenschaftler schließen, dass die Krieger Hörner allenfalls bei Festen als Helmschmuck trugen, aber nicht im Kampf.

Über Napoleon gibt es mehr als eine Million Bücher

Eine weitere historische Unschärfe hat nun der Ulmer Historiker Thomas Schuler aufgedeckt. Wieder geht es um Napoleon. Diesmal aber handelt es sich um ein ganz anderes Thema. Wenigstens steht dabei nicht zur Debatte, dass die Schlacht bei Waterloo auch in Belgien stattgefunden hat. Stattdessen handelt es sich um ein interessantes geschichtliches Detail in Regensburg. Napoleon ist Schuler zufolge „ein Mann der Superlative, der bis heute fasziniert“. Dafür würden mehr als eine Million Bücher über den französischen Kaiser sprechen, die es nach Einschätzung des Wissenschaftlers gibt. „Über keinen anderen Menschen wurden mehr Bücher geschrieben“, betont er.

Durch die Forschungen für sein neues Buch „Auf Napoleons Spuren. Eine Reise durch Europa“ konnte Schuler anhand historischer Karten und mithilfe des Regensburger Vermessungsamtes auf den Meter genau die Stelle bestimmen, an der Napoleon am 23. April 1809 durch eine österreichische Gewehrkugel verwundet wurde. Der Schauplatz des Geschehens befindet sich 200 Meter vom heutigen Regensburger Hauptbahnhof entfernt, direkt an einem Telefonhäuschen.

Kurioserweise gibt es in Regensburg zwei Gedenktafeln an zwei verschiedenen Stellen, auf denen geschrieben steht, Napoleon sei hier verwundet worden. Beide befinden sich Schuler zufolge an der völlig falschen Stelle. „Hinzu kommt, dass es in Regensburg noch einige Gedenktafeln gibt, wie etwa an der ehemaligen Residenz von Fürstprimas von Dalberg vor dem Regensburger Dom, auf denen die Angaben nachweislich ebenfalls falsch sind“, sagt Schuler. Er will nun darauf hinwirken, dass die Stadt an der richtigen Stelle auf die Verletzung hinweist. Geschichtsentscheidend ist das in diesem Fall allerdings nicht.

Wann wurde die Nase der Sphinx zerstört?

Und mit der Nase der Sphinx ist das auch so eine Sache: Historiker vermuten inzwischen, dass diese bereits 1378 von einem Scheich namens Mohammed Saim el-Dar zerstört wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.