21:45 Uhr

Hochzeit von Diana und Charles: Tortenstück versteigert Panorama

Fast 37 Jahre nach der Hochzeit des britischen Prinzen Charles und Prinzessin Diana ist in den USA ein Stück ihrer Hochzeitstorte versteigert worden.

Das Stück Torte von der Feier im Londoner Buckingham Palace habe für 1920 Dollar (1640 Euro) den Besitzer gewechselt, teilte ein Sprecher von Julien's Auctions am Sonntag mit. Charles und Diana hatten sich am 29. Juli 1981 trauen lassen, Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris.

Auch Stück Hochzeitstorte von William und Kate versteigert

Für etwa denselben Preis wurde ein Stück Früchtetorte von der Hochzeitsfeier des Prinzen William und seiner Frau Kate versteigert. Das Paar heiratete im April 2011 in der Westminster Abbey. Teil der Auktion waren auch Tortenstücke aus den Jahren 2005 (Prinz Charles und Camilla Parker Bowles), 1986 (Prinz Andrew und Sarah Ferguson) und 1973 (Prinzessin Anne und Mark Phillips).

11 Bilder Von Prinzen und Prinzessinnen: Bilder märchenhafter Trauungen Bild: Ben Birchall, dpa

Hochzeitstorten gelten häufig als Glücksbringer für die Brautpaare. So ist heute etwa üblich, dass das Paar die Torte gemeinsam anschneidet. Im angelsächsischen Raum wird der oberste Teil einer Torte auch eingefroren, der gemeinsame Verzehr am ersten Hochzeitstag soll dem Paar Glück bringen. Ursprünglich wurde das Stück häufig für die Taufe des ersten gemeinsamen Kindes aufbewahrt. (dpa)

