"Homecoming", Staffel 2: Start heute - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Homecoming" startet heute am 22.5.20 mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

"Homecoming" ist ab heute im Stream auf Amazon Prime Video verfügbar. Staffel 1 wurde nicht zuletzt durch die oscarprämierte Schauspielerin Julia Roberts, die dort eine Hauptrolle übernahm, zum Erfolg. Nun geht die Serie mit Staffel 2 in die nächste Runde.

Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf Amazon Prime Video.

"Homecoming" im Stream: Start heute auf Amazon Prime Video

"Homecoming" ist ab heute, 22. Mai 2020, im Stream auf Amazon Prime verfügbar. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Monatlich kostet das Abo 7,99 Euro.

"Homecoming", Staffel 2: Handlung

Wie auch in Staffel 1 thematisiert "Homecoming" in Staffel 2 ein ominöses Zentrum, das Kriegsveteranen in den USA mit seinem sogenannten "Homecoming"-Programm den Wiedereinstieg in die Zivilgesellschaft ermöglichen will. In Staffel 2 wacht eine zunächst namenlose Frau in einem Ruderboot inmitten eines Sees auf. Ihre Erinnerung scheint verloren gegangen zu sein. Sie weiß weder, wie sie dort hinkam, noch ihren eigenen Namen. Die Frau ohne Erinnerung macht sich schließlich auf die Suche nach ihrer Identität und landet ziemlich bald bei der Geist-Group, die unter einem Wellness-Deckmantel das Homecoming-Angebot für Ex-Soldaten entwickelte.

Das sind die Folgen von "Homecoming", Staffel 2

Staffel zwei beinhaltet insgesamt 7 Folgen á 30 Minuten Länge. Das sind die Titel der Episoden:

Leute

Riese

Vorher

Seife

Meter

Nadel

Wieder

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Homecoming"

Rolle Schauspieler Frau ohne Namen Janelle Monáe Walter Cruz Stephan James Audrey Temple Hong Chau Colin Belfast Bobby Cannavale Thomas Carrasco Shea Whigham Leonard Geist Chris Cooper Francine Bunda Joan Cusack Wendy Mary Holland

Trailer zu "Homecoming"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu Staffel 2 von "Homecoming":

