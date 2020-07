12:41 Uhr

"Kampf der Realitystars": Marcellino Kremers im Porträt

"Kampf der Realitystars" startet am 22. Juli bei RTL2. Hier finden Sie ein Porträt des Kandidaten Marcellino Kremers.

"Kampf der Realitystars" läuft in wenigen Tagen bei RTL2 an. Etliche Promi-Kandidaten versuchen den Titel "Realitystar 2020" zu gewinnen - auch Marcellino Kremers. Hier ein Porträt.

"Kampf der Realitystars": Marcellino Kremers wurde mit "Love Island" bekannt

Der 27-Jährige wurde mit seiner Teilnahme an der RTL-2-Dating-Show " Love Island" bekannt. Er nahm in Staffel 2 im Jahr 2018 teil und konnte dort keine Partnerin finden. Dieses Jahr startete er einen zweiten Versuch: bei "Match" Promis auf Datingkurs" wollte Marcellino die große Liebe finden. Obwohl Kandidatin Lena in der engeren Auswahl stand, hat es zwischen den beiden nicht geklappt.

Vor seiner Teilnahme an dem Dating-Format hatte der 27-Jährige zwei Beziehungen. Warum er seine Traumfrau noch nicht gefunden habe, wisse er selbst auch nicht genau - sonst würde er etwas daran ändern. Zumindest stellt Marcellino keine hohen Ansprüche, denn ihm sei nur wichtig, dass seine Partnerin mit seinen Macken zurechtkomme - unter anderem wohl penible Sauberkeit und Perfektionismus, erzählt er RTL 2.

Da spätestens bei der Erwähnung dieser schwerwiegenden Macken wohl alle potentiellen Liebes-Kandidatinnen das Weite gesucht haben, liegt es nahe, dass der 27-Jährige die TV-Dating-Formate nun vorerst hinter sich lässt und an "Kampf der Realitystars" teilnimmt. Mit der 50.000 Euro Siegerprämie wäre eventueller Herzschmerz sicherlich schneller verkraftet.

Auf Instagram hat Marcellino Kremers 120.000 Follower. Dort postet er hauptsächlich Bilder von seinen Muskeln. "Harte Schale, [...] weicher Kern", wie er in einem Interview mit RTL2 erzählt, wobei Marcellino vermutlich dabei nicht seine Muskeln meint - oder doch? Er bezeichnet sich selbst als liebevolle und selbstbewusste Person.

(AZ)

