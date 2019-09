vor 33 Min.

Keno-Zahlen heute: Gewinnzahlen, Annahmeschluss, Spielregeln

Jeden Tag lässt sich auf die Kenozahlen setzen. In diesem Artikel gibt es die Infos rund um die Gewinnzahlen und die Keno-Ziehung.

Was sind die Keno-Zahlen heute? Hier bekommen Sie aktuell die Infos rund um Gewinnzahlen, Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und Spielregeln.

Sie möchten auf die Keno-Gewinnzahlen von heute setzen? Oder Sie interessieren sich dafür, welche Zahlen bei der täglichen Lotterie gezogen wurden? Hier bekommen Sie die Infos - unter anderem zum Annahmeschluss und zur Uhrzeit der Ziehung.

Außerdem erklären wir in diesem Artikel die Spielregeln. Die sind bei Keno nämlich ein wenig komplizierter als zum Beispiel bei Lotto 6 aus 49 oder beim Eurojackpot. Hier gibt es die Infos:

Keno-Zahlen aktuell: Annahmeschluss der Gewinnzahlen

Wenn bei Keno mitspielt, sollte erst einmal den Annahmeschluss beachten - andernfalls bringen auch richtige Zahlen nichts. Je nach Bundesland variiert die Uhrzeit leicht. Am frühesten müssen die Tipps in Nordrhein-Westfalen abgegeben werden: bis 17.59 Uhr. In Bayern beispielsweise haben die Spieler bis um 19 Uhr Zeit dafür.

Hier eine Übersicht:

Bundesland Täglich Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 19.05 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.50 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Keno-Gewinnzahlen heute: Wann ist Uhrzeit der Ziehung?

Für alle Bundesländer gibt es natürlich nur eine Ziehung, sodass dabei keine Unterschiede bestehen: Die Keno-Zahlen werden täglich um 19.10 Uhr gezogen.

Das sind die Keno-Zahlen heute

Welche Keno-Gewinnzahlen wurde heute gezogen? Das Ergebnis der aktuellen Ziehung finden Sie hier: Hier können Sie Ihren Tippschein überprüfen.

Spielregeln: So setzen Sie auf die Gewinnzahlen der täglichen Keno-Ziehung

Wie funktioniert Keno eigentlich? Im Vergleich zu anderen Lotterien sind die Spielregeln ein wenig komplexer. Die Ausgangslage: Jeden Tag werden laut Lottogesellschaft per Zufallsgenerator 20 aus 70 Zahlen gezogen. Spieler können vorher per Tippschein oder online auf Gewinnzahlen setzen.

Dabei können die Teilnehmer aber entscheiden, mit wie vielen Zahlen Sie ihr Glück versuchen möchten. Sie müssen mindestens auf zwei Zahlen setzen, maximal dürfen es zehn sein. Je mehr Zahlen angekreuzt werden und je mehr davon stimmen, desto höher fällt der Gewinn aus.

Der Gewinn hängt zusätzlich auch noch vom Einsatz ab. Es können 1, 2, 5 oder 10 Euro gesetzt werden. Je höher der Einsatz, desto höher der mögliche Gewinn.

Wer zum Beispiel auf zwei Kenozahlen setzt und beide richtig hat (Wahrscheinlichkeit 1:13), bekommt abhängig vom Einsatz diese Gewinne:

1 Euro Einsatz: 6 Euro Gewinn

2 Euro Einsatz: 12 Euro Gewinn

5 Euro Einsatz: 30 Euro Gewinn

10 Euro Einsatz: 60 Euro Gewinn

Wer um den Maximalgewinn von einer Million spielen möchte, kreuzt zehn Zahlen an und setzt zehn Euro ein. Die Wahrscheinlichkeit ist aber verschwindend gering. Hier eine Übersicht, für wie viele richtige Zahlen es welchen Gewinn gäbe:

Klasse Wahrscheinlichkeit Gewinn 10 1:2.147.181 1.000.000 Euro 9 1:47.238 10.000 Euro 8 1:2.571 1.000 Euro 7 1:261 150 Euro 6 1 :44 50 Euro 5 1 :12 20 Euro

Wer auf acht, neun oder zehn Zahlen setzt und keine richtig hat, bekommt übrigens auch einen Gewinn. Bei acht Zahlen gibt es den Einsatz zurück, bei neun oder zehn das Doppelte Aber auch das muss erst einmal geschafft werden.

Für 75 Cent Einsatz gibt es täglich noch die Zusatzlotterie plus 5. Hier entscheiden die Endziffern der Spielscheinnummer, ob es einen Gewinn gibt. Hier eine Übersicht:

Richtige Endziffern Wahrscheinlichkeit Gewinnbetrag 5 1:100.000 5.000 € 4 1:11.111 500 € 3 1: 1.111 50 € 2 111 5 € 1 11 2 €

Eine wichtige Information noch: Es Chance auf hohe Gewinne bei Lottieren ist verschwindend gering - das sollte jedem Spieler bewusst sein. Wenn sich das Glücksspiel zu einer Sucht entwickelt, sollte Hilfe bei Experten in Anspruch genommen werden. Dafür lässt sich unter anderem kostenlos und anonym die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nutzen: 0800 1 37 27 00. (AZ)

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Themen folgen