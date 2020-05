vor 17 Min.

"Kidding", Start von Staffel 2: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Staffel 2 von "Kidding" mit Jim Carrey läuft bei Sky. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und einen Trailer haben wir hier für Sie.

Das Serien-Comeback von Jim Carrey ist in die zweite Runde gegangen: Staffel 2 von "Kidding" ist auf Sky Atlantic zu sehen und steht außerdem in den Online-Portalen Sky Q, Sky Go, und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer zur Serie finden Sie hier.

"Kidding": Start von Staffel 2

Staffel 2 der US-amerikanischen Serie "Kidding" wird seit 12. Mai 2020 in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

Handlung von "Kidding": Worum geht es in der Serie?

Jim Carrey verkörpert Jeff Piccirillo, der als Mr. Pickles mit seiner Puppenshow Kinderherzen höher schlagen lässt. Als sein Sohn auf tragische Art und Weise stirbt, zerbricht die Ehe zu Ex-Frau Jill daran. Jeff versucht den Tod seines Sohnes und den Schmerz über den Verlust im Fernsehen zu thematisieren, doch daraufhin wird auch noch seine Sendung nach über 30 Jahren abgesetzt. Er versucht im Laufe der ersten Staffel also nicht nur sich selbst, sondern auch sein Alter Ego Mr. Pickles wieder auf Kurs zu bringen. In Staffel 2 befreit sich Jeff endgültig aus seiner Trauer und will endlich wieder nach vorne schauen.

"Kidding": Folgen von Staffel 2

Staffel 2 von "Kidding" umfasst insgesamt zehn neue Folgen, die jeweils etwa 28 Minuten dauern. Hier finden Sie die Titel der neuen Episoden in der Übersicht:

Folge 1: Die gesündeste Leber von Ohio

Folge 2: Oben, unten und alles dazwischen

Folge 3: Ich höre dir zu

Folge 4: Wie schmeckt eigentlich Gras?

Folge 5: Zeit zu gehen

Folge 6: Der Tag an dem Fil starb

Folge 7: Die Dankesrede

Folge 8: Ein Platz in der Rakete

Folge 9: Das Nightingale-Versprechen

Folge 10: Der Dalai Lama der Puppen

Besetzung von "Kidding": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller von "Kidding" im Überblick:

Rollenname Schauspieler Jeff Piccirillo Jim Carrey Sebastian Piccirillo Frank Langella Jill Piccirillo Judy Greer William "Will" and Philip "Phil" Piccirillo Cole Allen Maddy Perera Juliet Morris Deirdre "Didi" Perera Catherine Keener Peter Justin Kirk

Trailer zu "Kidding" Staffel 2

Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht. Sie können sich hier bis dahin den englischen Trailer ansehen:

