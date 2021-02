vor 17 Min.

Kitchen Impossible 2021: Tim Mälzer gegen Daniel Gottschlich heute in Folge 2

Folge 2 von Kitchen Impossible 2021: Tim Mälzer tritt gegen Daniel Gottschlich an. Alle Infos zur heutigen Sendung gibt es hier in der Vorschau.

In Folge 2 von "Kitchen Impossible" 2021 tritt Gastgeber Tim Mälzer heute gegen Daniel Gottschlich an. Alle Infos zur Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

" Kitchen Impossible" 2021 geht nach dem Staffel-Auftakt in der vergangenen Woche heute in die zweite Runde. Gastgeber Tim Mälzer musste direkt zu Beginn der sechsten Staffel eine Niederlage hinnehmen: Lucki Maurer bezwang den Starkoch knapp mit 11,9 zu 11,5 Punkten. Unter anderem mussten die beiden für die Jury eine Aalsuppe und Labskaus zubereiten. Aufgrund der andauernden Corona-Krise wird die neue Staffel nicht in Restaurants aus aller Welt gedreht, sondern ausschließlich in Österreich und Deutschland.

Tim Mälzers Gegner heute in Folge 2 ist der Kölner Sternekoch Daniel Gottschlich. Alle Infos zur heutigen Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 21.02.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Das Duell heute lautet: Tim Mälzer vs. Daniel Gottschlich

Mälzer : "Büyük Harran Doy Doy Restaurant " in Köln , Restaurant "Cordo" in Berlin

: "Büyük Harran Doy Doy " in , "Cordo" in Gottschlich : "Residenz Heinz Winkler " im Chiemgau , bei der Oma von Sternekoch Robin Pietsch in Blankenburg

Das wird unter anderem gekocht:

"Kimchi und Karotte"

"Tote Oma"

"Omas Möhrensuppe"

Kampenwandbock mit Armagnac-Pflaumen im Teigmantel

Die Prämisse der Sendung ist schnell erklärt: Beide Köche bekommen eine Box mit einem Gericht, das sie ohne Rezept und nur durch Probieren nachkochen müssen. Dazu treten die Kontrahenten im jeweiligen Restaurant des Original-Kochs an. In der Regel sind das Sterne-Restaurants der besten Köche aus aller Welt. In der heutigen Sendung warten jedoch einige Überraschungen auf Gastgeber Tim Mälzer und seinen Herausforderer Daniel Gottschlich.

Die erste Challenge bekommt Tim Mälzer in Köln serviert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein komplexes Gericht der Haute Cuisine, sondern um einen vollen Teller mit türkischen Spezialitäten, der aus dem Lieblingsimbiss von Daniel Gottschlich stammt, in dem Mälzer das Gericht dann auch nachkochen darf. Weiter geht es für den Sternekoch in Berlin, wo Yannick Stockhausen, der erst im vergangenen Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, mit "Kimchi und Karotte" auf ihn wartet.

Für Daniel Gottschlich beginnt die Koch-Challenge traditionell: Er darf in der "Residenz Heinz Winkler" einen Kampenwandbock im Teigmantel zubereiten. Heinz Winkler ist dafür bekannt in seiner Küche Raffinesse mit Bodenständigkeit zu vereinen, was die Aufgabe für Gottschlich jedoch nicht erleichtert. Weiter geht es für den Herausforderer dann mit einer Überraschung, da er nicht wie erwartet im Sternerestaurant von Robin Pietsch am Herd stehen wird, sondern in der Küche von dessen Oma. Dort soll er unter anderem "Omas Möhrensuppe" nachkochen.

"Kitchen Impossible": Alle Infos zu Staffel 6 im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Wer ist dabei?

Hier stellen wir Tim Mälzer und alle Köche von Kitchen Impossible 2021 vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kitchen Impossible im TV oder Stream.

Nächste Folge

Hier finden Sie zu Kitchen Impossible 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen