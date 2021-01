vor 32 Min.

Malcolm & Marie: Netflix-Start, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer

"Malcolm & Marie" geht demnächst bei Netflix an den Start. Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Start-Termin, die Handlung, die Besetzung und den Trailer.

Von Tanja Schauer

Der Streaming-Anbieter Netflix bringt mit "Malcolm & Marie" demnächst ein neues Kammerspiel in Schwarz-Weiß an den Start. Wann ist das Beziehungsdrama abrufbar? Welche Schauspieler sind beteiligt? Wie ist die Handlung? Hier informieren wir Sie über alles Wichtige. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck zum Film verschaffen zu können.

"Malcolm & Marie": Wann ist der Start bei Netflix?

Wie Netflix bekannt gegeben hat, startet "Malcolm & Marie" am 5. Februar 2021.

Außerdem kündigte der Streaming-Dienst eine künftige Preiserhöhung an. Dies betrifft jedoch nicht das Standard-Abonnement, mit dem das Angebot auf einem Gerät genutzt werden kann. Dieses wird nach wie vor für 7,99 Euro buchbar sein. Das erweiterte Abo, mit dem vier Nutzer gleichzeigt auf die Inhalte zugreifen können, wird allerdings nicht mehr für 11,99 Euro, sondern 12.99 Euro angeboten. Auch das Premium-Abo, mit dem sich zudem Serien und Filme mit 4k-Auflösung empfangen lassen, kostet künftig nicht mehr 15,99 Euro, sondern 17,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Malcolm & Marie"?

Das neue Netflix-Drama handelt von Filmemacher Malcolm und der Beziehung zu seiner Partnerin Marie. Malcolm besucht die Premiere seines neuen, erfolgreichen Streifens und kehrt anschließend nach Hause zurück. Dort beginnt er ein intimes Gespräch mit Marie, das unter anderem frühere Beziehungen thematisiert. Beide offenbaren Dinge, die sie bislang vor dem anderen verborgen hielten, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt.

"Dies ist keine Liebesgeschichte, dies ist die Geschichte der Liebe", betonen die Macher bereits im kürzlich veröffentlichten Trailer.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Malcolm & Marie"?

Die Besetzung besteht aus den beiden Hauptcharakteren Malcolm und seiner Partnerin Marie. Die Figuren werden durch zwei preisgekrönte Schauspieler verkörpert:

John David Washington

Zendaya Coleman

Beide waren bereits an einigen Netflix-Produktionen und Kinofilmen beteiligt. John David Washington war erstmals im Alter von 6 Jahren im amerikanischen Filmdrama "Malcolm X" zu sehen und verkörperte erst kürzlich die Hauptrolle im Actionfilm "Tenet". Auch Zendaya Coleman konnte bereits einige schauspielerischen Erfolge feiern, darunter als Anne Wheeler in "The Greatest Showman" oder Rue Bennett in "Euphoria".

"Malcolm & Marie": Der Trailer zum Netflix-Drama

Netflix hat bereits einen Trailer zum Kammerspiel "Malcolm & Marie" veröffentlicht. Dieser ist allerdings nicht synchronisiert, sondern verfügt lediglich über einen deutschen Untertitel.

