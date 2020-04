vor 47 Min.

Mann soll seine Familie und sich getötet haben

In Dortmund soll ein Mann seine Familie und sich getötet haben. Die Polizei weiß noch nichts über das Motiv, so ein Sprecher.

Vater, Mutter, drei Kinder - eine Familie in Dortmund gewaltsam ausgelöscht. Der Vater soll der Täter sein und sich danach selbst getötet haben.

in 41-Jähriger soll in Dortmund seine Frau und seine drei Kinder getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. Die Leichen der 38-jährigen Frau und der drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren seien am Donnerstag in einer Wohnung in Dortmund gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler halten den Vater nach ersten Erkenntnissen für den Täter, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

Es sei von einem "vierfachen Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid durch den Ehemann" auszugehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er sprach zugleich von einer "Arbeitshypothese". Die Ermittlungen seien gerade erst aufgenommen worden. Der derzeitige Stand laute: "Der Täter ist tot. Wir haben keinen anderen Verdächtigen."

Über Motiv und Hintergründe ist noch nichts bekannt

Man wisse noch nichts über Motiv und Hintergründe. Aktuell werde die Wohnung untersucht. Alle Leichen müssten obduziert werden. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, wie die Frau und ihre Kinder getötet wurden.

Ob ein Abschiedsbrief des Mannes gefunden wurde, teilten die Ermittler ebenfalls nicht mit.

Bei den getöteten Kindern handele es sich um ein Mädchen und zwei Jungen. Über die Opfer werde man keine weiteren Details veröffentlichen, zumal noch nicht alle weiteren Angehörigen der Kleinfamilie benachrichtigt werden konnten. (dpa)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

