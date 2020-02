Mann tötet fünf Menschen bei Brauerei in Milwaukee

Die 160 Jahre alte Brauerei ist ein Markenzeichen von Milwaukee - nun kam es dort zu einem tödlichen Angriff. Präsident Trump zeigte sich erschüttert.

Ein Mann hat im Bereich einer Brauerei in der US-Stadt Milwaukee nach Angaben von US-Präsident Trump fünf Menschen getötet. Es habe sich um einen "bösen Mörder" gehandelt, der weitere Menschen verletzt habe, einige davon schwer, sagte Trump am Mittwoch. "Das ist eine schreckliche, schreckliche Sache". Nach US-Medienberichten wurde auch der Schütze getötet.

"I'd like to extend my deepest condolences to the victims and families in Milwaukee, Wisconsin." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/S7JYIVByyT