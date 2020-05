vor 47 Min.

Marvel-Filme: Richtige Reihenfolge für die Geschichte

In welcher Reihenfolge muss man die Marvel-Filme schauen, um die Geschichte chronologisch zu erleben? Bei uns finden Sie die Timelime für das MCU.

Sie möchten die Marvel-Filme in Reihenfolge der Geschichte schauen - unabhängig davon, wann sie erschienen sind? In diesem Artikel finden Sie eine Liste zur Timeline.

Sie umfasst alle Filme der MCU-Phasen 1, 2 und 3 von "Captain America: The First Avenger" bis "Spider-Man: Far From Home". Die Reihenfolge richtet sich chronologisch nach der Handlung, in Klammern finden Sie aber auch immer das Erscheinungsjahr des jeweiligen Films.

Mit der folgenden Reihenfolge erleben Sie die Geschichte schlüssig. Beachten Sie aber, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die Handlung anzuordnen. So spielt die Hauptgeschichte von "Ant-Man and the Wasp" vor "Infinity War" - durch die Post-Credit-Szene wäre es aber auch möglich, den Film danach als Überleitung zu "Endgame" zu schauen.

Marvel-Filme - Reihenfolge: MCU-Geschichte chronologisch schauen

Captain America : The First Avenger (2011)

: The First Avenger (2011) Captain Marvel (2019)

(2019) Iron Man (2008)

(2008) Iron Man 2 (2010)

2 (2010) Der unglaubliche Hulk (2008)

Thor (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

3 (2013) Thor – The Dark Kingdom (2013)

(2013) The Return of the First Avenger (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

(2014) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Vol. 2 (2017) Avengers: Age of Ultron (2015)

(2015) Ant-Man (2015)

The First Avenger: Civil War (2016)

Black Panther (2018)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Doctor Strange (2016)

Thor: Tag der Entscheidung (2017)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

(2019) Spider-Man: Far From Home (2019)

Marvel-Filme in Reihenfolge: Wie geht es für das MCU weiter?

Die genannten Filme erzählen die Handlung, die sich um die Infinity-Steine dreht, und schließen diese ab - sie wurden dafür in drei Phasen veröffentlicht. Narürlich bedeutet das nicht das Ende für das MCU. Wie es weitergeht, erfahren Sie hier: Termine für die Marvel-Filme in der MCU-Phase 4. (sge)

