21:10 Uhr

Motsi Mabuse freut sich über Nachwuchs Panorama

Motsi Mabuse ist schwanger. Nachdem die "Let's Dance"-Jurorin am Freitag ihren Babybauch in der Show gezeigt hatte, bestätigte sie ihr Babyglück auf Instagram.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse ist schwanger. "Ja, es stimmt. Wir bekommen in diesem Sommer ein Baby! Unser größter Wunsch ist wahrgeworden", schrieb die deutsch-südafrikanische Tänzerin am Freitagabend auf Instagram neben einem Foto mit Babybauch. Vergangenes Jahr hatte Mabuse den Tänzer Evgenij Voznyuk auf Mallorca geheiratet. Nun erwarten die beiden ihr erstes Kind. Auch in der "Let's Dance"-Show auf RTL war die erfreuliche Nachricht ein Thema.

Motsi Mabuse verkündet bei "Let's Dance" ihr Babyglück

In der zweiten Live-Show von "Let's Dance" 2018 verkündete Motsi Mabuse ihr Babyglück. In ihrem engen, goldenen Kleid war der kleine Babybauch auch nicht mehr zu übersehen. Jury-Kollege Jorge Gonzales ließ es sich in der Show am Freitag nicht nehmen, gleich die Rollen zu verteilen und erklärte Joachim Llambi: "Du wirst Opa, ich werde Tante".

Als erstes gratulierten jedoch die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski der Jurorin. Moderatorin Victoria Swarovski fasste der 36-Jährigen an den Bauch und alle Tänzer jubelten. Die werdende Mutter weinte daraufhin auf der Showbühne vor Glück. Auch die Kandidatin Charlotte Würdig ließ es sich nicht nehmen Motsi Mabuse zu gratulieren und umarmte die Jurorin nach ihrem Cha Cha Cha erst einmal.

Die schwangere Motsi Mabuse weinte in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" vor Glück, als ihr Moderatorin Victoria Swarovski die Hand auf den Bauch legte. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Die "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse kommt aus Südafrika

Die RTL-Tanzshow-Jurorin ist im südafrikanischen Mankwe aufgewachsen und kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Inzwischen besitzt die Choreografin und Profitänzerin auch die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Frankfurt. Im nahegelegenen Eschborn leitet sie gemeinsam mit Evgenij Voznyuk auch ihre eigene Tanzschule.

In der zweiten und dritten Staffel von "Let's Dance" tanzte Mabuse noch als Profitänzerin mit Guildo Horn und Rolf Schneider. Seit 2011 sitzt die Tänzerin gemeinsam mit Joachim Llambi und Jorge Gonzales in der Jury der Tanzshow. Daneben war sie 2011 ebenfalls Jurorin bei "Das Supertalent" und auch in anderen TV-Shows hatte Mabuse Fernsehauftritte. Für die Vox-Sendung "Promi Shopping Queen" mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer beispielsweise war Motsi Mabuse gemeinsam mit ihrer Schwester Otlile Mabuse aus Südafrika zum Shoppen in der Frankfurter Innenstadt. Ihre jüngere Schwester ist ebenfalls Tänzerin. (AZ)

