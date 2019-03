17:13 Uhr

Nach Trennung: Thomas Gottschalk hat offenbar seit Monaten eine Neue

Thomas Gottschalk hat offenbar seit Monaten eine neue Frau an seiner Seite. Seine Frau Thea und er gaben gerade erst ihre Trennung bekannt.

Nach dem Ehe-Aus zwischen Thomas Gottschalk und seiner Frau Thea werden immer mehr Details bekannt. Offenbar hat Gottschalk seit Monaten eine neue Freundin.

Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich nach mehr als 40 Jahren Ehe getrennt - die Nachricht schockierte am Montag viele Menschen. Vier Monate, nachdem das Haus des Ehepaars Gottschalk in Malibu, Kalifornien, abgebrannt ist, bedeutete das den nächsten Schicksalsschlag für den TV-Moderator und seine Frau. Dass es zu einer Trennung kommen würde, schien dabei schon länger festzustehen. Die Bunte und Bild berichten, dass Gottschalk bereits seit Monaten eine neue Frau an seiner Seite haben soll.

Thomas Gottschalk hat offenbar eine neue Freundin

Die 57-Jährige neue Lebensgefährtin Gottschalks soll als Controllerin beim SWR arbeiten und eine Tochter haben. Offiziell bestätigt hat Thomas Gottschalk das bisher nicht. "Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", hatte Gottschalks Anwalt Christian Schertz gesagt, als er die Trennung von Thomas Gottschalk und seiner Frau Thea am Montag bestätigt hatte.

Thomas und Thea Gottschalk haben sich getrennt. Bild: Franz Neumayr/APA, dpa

Wie die Bild schreibt, haben sich Thomas Gottschalk und seine neue Freundin vergangenes Jahr auf der Geburtstagsfeier des TV-Produzenten Werner Kimmig kennengelernt. Dann habe die Liebe ihren Lauf genommen. Seitdem hätten sich die beiden schon mehrfach auf Terminen oder beim Spazierengehen gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

Thomas Gottschalk und seine Frau hätten sich bereits 1972 kennengelernt, damals war der Moderator noch als Freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk im Einsatz. 1993 zogen Thomas Gottschalk und seine Frau Thea mit den beiden Söhnen nach Malibu, auch um dem Rummel um den mittlerweile in ganz Deutschland bekannten TV-Moderator zu entfliehen.

Thomas und Thea Gottschalk lernten sich 1972 beim Fasching in München kennen. Es wurde eine Ehe, die lange hielt. Jetzt kommt eine Nachricht, die viele nicht erwartet haben. Video: dpa

Nach Trennung: Thomas Gottschalk ist wieder im Fernsehen zu sehen

Vor wenigen Tagen äußerte sich Thomas Gottschalk im ausführlichen Interview mit unserer Redaktion noch zu seiner aktuellen Literatursendung "Gottschalk liest?, die er unter anderem in Augsburg aufgezeichnet hat. Er sprach unter anderem darüber, dass er viele Dinge mittlerweile deutlich gelassener sehen als früher. Etwa die Einschaltquoten seiner Sendungen im Fernsehen. Am Dienstagabend läuft seine neue Sendung zum ersten Mal im Fernsehen.

Auch in Heidi Klums TV-Sendung "Germany's next Topmodel" wirkte Gottschalk mit und hilft Klum als Juror bei der Auswahl der Nachwuchs-Models. (AZ, dpa)

