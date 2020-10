vor 32 Min.

Our Cartoon President, Staffel 3: Sky-Start in Kürze, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Our Cartoon President", Staffel 3, wird bald bei Sky zu sehen sein. Alles rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

Wann ist der genaue Start-Termin der 3. Staffel der Serie "Our Cartoon President"? Welche Sprecher gehören zum Cast? Hier finden Sie alle Infos - auch zu Folgen und Handlung von "Our Cartoon President". Am Ende können Sie sich den offiziellen Trailer der Serie ansehen.

Start-Termin der Serie "Our Cartoon President", Staffel 3

Die Serie ist ab 3. November immer dienstags ab 20.15 Uhr mit sechs Episoden am Stück und ab 17. November mit je drei Episoden nacheinander auf Sky Atlantic verfügbar. Ab 24. November ist die komplette dritte Staffel als Sky Box Set auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf zu sehen.

Darum geht's in der Animations-Serie: Die Handlung von "Our Cartoon President"

Die dritte Staffel gibt einen satirischen Rückblick auf die unterschiedlichsten Ereignisse im Weißen Haus. Angefangen vom Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten, dem Kampf gegen eine schwächer werdende Wirtschaft mit fragwürdigen Mitteln, einem Streit mit Fox News bis hin zum Coronavirus. Die Macher der Serie lassen nichts aus.

Die einzelnen Folgen der Sky-Serie "Our Cartoon President", Staffel 3

Insgesamt erwarten die Zuschauer 18 neue Episoden. Die Titel sind noch nicht bekannt und werden nach Veröffentlichung hier nachgereicht.

Sprecher und Stimmen: Die Besetzung von "Our Cartoon President"

Hier sehen Sie die Synchronsprecher der Animations-Rollen in der Übersicht:

Jeff Bergman als Donald Trump

als Cody Lindquist als Melania Trump

als Melania James Adomian als Ted Cruz

Zach Cherry als Ben Carson

Anna Eilinsfeld als Ainsley Earhardt

Dean Edwards als Cory Booker

Gabriel Gundacker als Donald Trump Jr.

"Our Cartoon President", Staffel 3: Der Trailer

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur Serie:

