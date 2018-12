18:52 Uhr

Pressestimmen zum Tatort heute: "Leider überambitioniert" Panorama

Die Kommissare aus Ludwigsburg beschäftigen sich heute im Tatort "Vom Himmel hoch" mit Drohnen-Kriegsführung. Das sagen die Kritiker dazu. Die Pressestimmen.

Der Tatort "Vom Himmel hoch" wagt sich an ein großes Thema heran: Drohnenkrieg. Im Fall eines getöteten Psychiaters tauchen die Ludwigsburger Kommissare in die Welt der modernen Kriegsführung ein (hier mehr dazu ). Kann das klappen? Ein so großes Thema in einem 90-minütigen Tatort? Die Kritiker sind nahezu einhellig der Meinung: Kann es nicht. Die Pressestimmen im Überblick.

Pressestimmen zum Ludwigshafen-Tatort "Vom Himmel hoch"

"Aber, so ist es oft bei hochkomplexen Stoffen: der Tatort verhebt sich. Hineingeschnittene Kriegsszenen wirken anmaßend, dass Thema ist zu groß, zu gewaltig für einen mittelmäßigen Sonntagabend-Krimi." Süddeutsche Zeitung

"Großes Militärtheater im deutschen Ermittler-Klein-Klein, Weltpolitik vor pfälzischer Provinzkulisse, Whodunit-Krimi mit Ethikmehrwert: Dieser "Tatort" will vieles sein, nicht alles ist er auch. Er verheddert sich in seinen Ambitionen." Spiegel Online

"Sein Polit-Thriller nimmt zu spät Fahrt auf, allzulange wälzt das Team Akten, sucht Erklärungen. Spannend ist das nicht." Augsburger Allgemeine (hier zur kompletten Kritik)

"ANSCHAUEN? Harter Odenthal-Fall. Ansehbar!" Bild

"Das Grundthema [...] ist grundsätzlich sehr spannend. Die Umsetzung dagegen wirkt oft überkonstruiert, zu plakativ. Am Ende dröhnt das Wort Drohne aus jeder Filmminute." SWR3

"Allerdings wird das brisante Thema leider arg plakativ behandelt, meist nur kurz angerissen und nie richtig vertieft. Gleichzeitig lassen sich die psychischen Folgen, die diese Kriegsführung auf Täter und Opfer hat, nur erahnen." Peiner Allgemeine Zeitung

"Tom Bohns „Tatort: Vom Himmel hoch“ ist eine spannende Mischung aus Krimi und Thriller, in der aber nicht alle Figuren überzeugen." Filmstarts

"Doch leider gibt dieser Tatort dem Leid, das durch Krieg entsteht, viel zu wenig Raum. Stattdessen steht eine 08/15-Tätersuche im Vordergrund." Der Standard

"Gutes Thema, mit einem Spannungsbogen, der gen Ende okay geht. Nach der grauenhaften Impro-Einlage im Frühjahr geht es aufwärts in Ludwigshafen." Taz

"Man muss diesen Film leider überambitioniert nennen. Die wirren Zwischensequenzen verpuffen, er kratzt nur an Oberflächen, das Potenzial der politisch hoch relevanten Problematik verpufft." Express

