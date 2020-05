vor 33 Min.

"Prince Charming", Folge 4: Heute laufen Tränen

Auch in Folge 4 heute hat "Prince Charming" Nicolas Puschmann die Qual der Wahl. Dabei fließen auch viele Tränen.

"Prince Charming" im TV: Heute kommt Folge 4. In unserer Vorschau erfahren Sie, warum in dieser Folge so viel geweint wird und das überhaupt nichts Negatives ist.

Heute geht es mit Folge 4 von " Prince Charming" bei Vox weiter. Nicolas Puschmann will zusammen mit anderen Teilnehmern das Schwulsein feiern. Wie das aussieht und warum dabei viele Tränen fließen, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Prince Charming" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Prince Charming" läuft am Montag, 11.05.2020, ab 22.10 Uhr auf Vox.

Inhalt

"Prince Charming" Nicolas kommt mit der Regenbogen-Fahne schwenkend in die Villa und bestellt Aaron, Simon, Marco, Manuel und Martin zum Gruppendate mit Statement ein. Sie bemalen sich nur mit einem String-Tanga bekleidet am ganzen Körper mit den Farben der LGBTQ-Fahne und posieren als Regenbogen am Strand. "Wir sind schwul und stolz darauf", sagt Nicolas.

Während dieser Aktion kommt das Gespräch auch darauf, wie man als Schwuler gesehen wird und wie man sich zu benehmen hat. Bei diesen Selbstgeständnissen fließen viele Tränen. Gefühle zulassen, zeigen und dazu zu stehen, das ist Stärke. So empfinden es alle Beteiligten. Bei diesen Tränen bleibt es in Folge 4 nicht. Denn auch zum Ende hin, wird es noch einmal emotional.

"Prince Charming" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Nicolas Puschmann

Um ihn dreht sich in der Sendung alles: Nicolas Puschmann im Porträt.

Teilnehmer

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten von Prince Charming.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Prince Charming im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle weiteren Infos zu Prince Charming.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen