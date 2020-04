vor 51 Min.

"Prince Charming": Gestern startete die Kuppelshow mit Folge 1 im Free-TV

"Prince Charming", Folge 1 im TV: In unserem Nachbericht erfahren Sie, wie die Kuppelshow gestern startete. Das Format lief bereits im Herbst 2019 exklusiv auf TVNOW.

Erstmals startete gestern Abend die schwule Kuppelshow " Prince Charming" im Free-TV mit Folge 1 auf Vox. 20 Männer konkurieren in den kommenden Wochen um Nicolas Puschmann. Der Sender RTL zeigte die erste Staffel im Herbst 2019 exklusiv auf der Streaming-Plattform TVNOW.

"Prince Charming" gestern: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In Folge 1 begrüßte "Prince Charming" Nicolas seine 20 Männer auf der Insel Kreta. Nicht nur für den schwulen Bachelor versprach das erste Kennenlernen aufregend zu werden, auch die Kandidaten und Konkurrenten lernten sich kennen. Schon der Einzug in der Villa hielt viele Überraschungen bereit, da manche Kandidaten auch untereinander auf das ein oder andere bekannte Gesicht trafen. Als dann "Prince Charming" mit einer weißen Kutsche vorfuhr und die ein oder andere Flasche geköpft wurde, ging es erst so richtig los.

Während einige Kandidaten sofort um die Aufmerksamkeit von "Prince Charming" Nicolas buhlten, zogen sich andere eher zurück, was dem ein oder anderen bereits zum Verhängnis wurde. Schon in Folge 1 schickte Nicolas einige Kandidaten nach Hause.

Wer ist raus?

Während die Zeit auf Kreta für einige Kandidaten vielversprechend beginnt, konnten Nicolas Puschmann drei Männer garnicht überzeugen. Für Robin, Robert und Daniel war bereits nach Folge 1 Schluss und sie mussten ihre Koffer packen.

