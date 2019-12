vor 55 Min.

"Queen of Drags" Folge 4 am 5.12.19 mit dem Motto "Divas & Icons"

Heute, am 5.12.19, läuft Folge 4 von "Queen of Drags" auf ProSieben. Was passiert heute? Hier lesen Sie die Vorschau.

Heute steht bereits Folge 4 von " Queen of Drags" auf dem Programm. Auch am vergangenen Donnerstag musste wieder eine der Kandidatinnen die Show verlassen. Nicht gereicht hat es am Ende für die 32-jährige Berlinerin Candy Crush. Damit sind nach den ersten drei Auftritten in der neuen ProSieben-Show noch folgende Kandidatinnen im Rennen:

Catherrine Leclery (49, Köln), Aria Addams (22, Wolfsburg), Bambi Mercury (32, Berlin), Hayden Kryze (20, Bern), Katy Bähm (27, Berlin), Yoncé Banks (26, Paderborn) und Vava Vilde (30, Stuttgart) müssen sich in Folge 4 vor der Jury bestehend aus Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz beweisen.

Hier lesen Sie die Vorschau zu Folge 4 von "Queen of Drags":

"Queen of Drags" Folge 4 am 5.12.19 - das Motto lautet "Divas and Icons"

In der vierten Folge von "Queen of Drags" ist das Thema "Divas and Icons", sprich: Die Diven und Ikonen der Szene sollen im Mittelpunkt stehen. Die Drag Queens zollen in dieser Challenge ihren Lieblings-Stars Tribut.

Damit die Queens auch mal den Lifestyle eines Stars genießen können, gehen Heidi, Conchita und Bill mit ihnen feiern. Dabei scheinen sie sehr viel Spaß zu haben. "Fast zu viel Spaß", wie Bill Kaulitz in einem Einspieler zur heutigen Folge andeutet. Was er damit genau meint, ist wohl heute Abend bei "Queen of Drags" zu sehen.

"Queen of Drags" am 5.12.19: In Folge 4 gastiert Pabllo Vittar

Für die Kandidatinnen geht es weiterhin um den Titel "Queen of Drags" und das damit verbundene Preisgeld von 100.000 Euro, eine Kampagne mit der Kosmetik-Marke MAC sowie eine Reise nach New York und das Coverbild der deutschen Cosmopolitan. Neben der Stamm-Jury entscheidet heute Gastjurorin Pabllo Vittar über den Verbleib der Kandidaten. Die brasilianische Drag Queen und Sängerin ist gehört zu den bekanntesten Drag Queens der Welt. Pabllo Vittar gilt als Stimme der brasilianischen LGBT-Community.

Folge 4 von „Queen of Drags“ wird heute, 5.12.19, ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. (AZ)

