Queen of the South, Staffel 5: Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

"Queen of the South" endete in der vorigen Staffel mit einem fiesen Cliffhanger. Die Staffel 5 ist bestellt. Was ist über Start, Handlung und Besetzung bereits bekannt?

Von Claus Holscher

Kommt die Staffel 5 von "Queen of the South" pünktlich? Sicherlich wird man die Zuschauer nach dem vorherigen Cliffhanger nicht hängen lassen, aber in Corona-Zeiten ist natürlich keine Planung in trockenen Tüchern. Was wir schon über Start, Handlung und die Schauspieler im Cast wissen, sagen wir Ihnen hier.

"Queen of the South", Staffel 5: Wann ist der Start bei Netflix?

Es gibt noch keinen offiziellen Termin für die Netflix-Premiere der Staffel 5 von "Queen Of The South". Insider rechnen mit einem Start nicht vor Herbst 2021. Sobald wir die exakte Info haben, werden wir sie natürlich hier mit Ihnen teilen.

Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei der Staffel 5 von "Queen of the South"?

Die Serie dreht sich um Teresa Mendoza. Aus Angst vor den Drogenbaronen Mexikos ist sie in die USA geflohen. Nach dem Tod ihres verbrecherischen Freundes muss sie in ständiger Furcht vor den Bossen des Kartells leben. Ihr ist schnell klar, dass sie früher oder später selbst über die Klinge springen muss, wenn sie nicht mit der Drogenbranche zusammenarbeitet und damit zu mehr Macht kommt. Die ersten Staffeln befassen sich mit ihrem Aufstieg zur Chefin des Drogenkartells. Ein raffinierter Cliffhanger zum Schluss der letzten Folge lässt alle möglichen Spekulationen ins Kraut schießen. Die wahre Antwort auf alle diese Fragen werden uns wohl erst die Macher geben.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Queen of the South", Staffel 5?

Obwohl die Besetzung noch nicht bekanntgegeben wurde, rechnen Insider mit einer Weiterbeschäftigung der bisherigen Crew:

Rolle Schauspieler Teresa Mendoza Alice Braga Camila Vargas Veronica Falcon James Valdez Peter Gadiot Pote Galvez Hemky Madera

"Queen of the South": Der Trailer zur Netflix-Serie

Zu Staffel 5 können wir Ihnen leider noch keinen Trailer anbieten. Vielleicht möchten Sie ja zur Einstimmung einen zur vorigen Staffel sehen?

