vor 31 Min.

"Schlag den Star": Jorge González gegen Thomas Hayo: TV-Termin und Übertragung

Im Mai treten Jorge González und Thomas Hayo bei "Schlag den Star" gegen einander an. Alle Infos zu TV-Termin und Übertragung finden Sie hier.

Im Mai geht "Schlag den Star" mit dem Duell zwischen Jorge González und Thomas Hayo in die nächste Runde. Alles Infos zu TV-Termin und Übertragung gibt es hier.

Anfang Mai steht die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" auf dem Programm. Im Duell messen sich diesmal Creative-Director Thomas Hayo und Choreograf Jorge González, die man aus der TV-Sendung " Germany's next Topmodel" kennt. In der letzten Sendung von "Schlag den Star" war aufgrund der Corona-Krise kein Live-Publikum anwesend. Ob sich die Lage bis Mai wieder normalisiert, ist bisher unklar.

In bis zu 15 verschiedenen Spielen messen sich die beiden und hoffen am Ende auf ein Preisgeld von 100.000 Euro. Alle Infos rund um TV-Termin, Übertragung und die Kontrahenten haben wir hier für Sie.

"Schlag den Star": Jorge González und Thomas Hayo vorgestellt

Thomas Hayo kommt ursprünglich aus Neunkirchen im Saarland und wurde als Juror der Casting-Show "Germany's next Topmodel" bekannt. 1993 wanderte der Creative-Director in die USA aus, wo er zunächst für die Werbeagentur J. Walter Thompson arbeitete. 1999 wechselte er dann zur Agentur Bartle Bogle Hegarty und kümmerte sich dort unter anderem um den Aufbau des New Yorker Büros. Seit 2011 ist er als Freelancer tätig.

Jorge González verließ im Alter von 17 Jahren seine Heimat Kuba und studierte Radioökologie in der Slowakei. Neben seinem Studium, das er 1991 mit dem Diplom abschloss, nahm er bereits in Prag als Model. Schließlich zog es González nach Hamburg, wo er seither als Imageberater, Choreograph und Stylist tätig ist. 2011 nahm er die deutsche Staatsbürgerschaft an. Wie sein Kontrahent Thomas Hayo wurde er durch GNTM bekannt und ist seit 2013 außerdem als Juror bei "Let's Dance" im TV zu sehen.

"Schlag den Star": TV-Termin und Übertragung live im TV und Stream

Die neunte Sendung von "Schlag den Star" läuft am Samstag, 2.5.20, um 20.15 Uhr live auf ProSieben. Die Show mit Jorge González und Thomas Hayo ist auch im Stream sowie in der Wiederholung beim Streaming-Dienst Joyn online abrufbar.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen