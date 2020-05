15:14 Uhr

Start heute: "Into the Night" - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Into the Night": Alles zu Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier.

"Into the Night" ging heute am 1. Mai 2020 bei Netflix an den Start. Die Science-Fiction-Serie ist die erste belgische Produktion des Streaming-Dienstes.

Alles zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - hier erhalten Sie die Infos zu der Netflix-Serie.

Start von "Into the Night"

"Into the Night" erscheint am heutigen Freitag, den 1. Mai 2020 auf Netflix. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung: Worum geht es bei "Into the Night"?

Die Handlung von "Into the Night" startet abrupt: Ein solarer Zwischenfall macht das Leben auf der Erde plötzlich schier unmöglich, denn die Sonne ist fortan für alle tödlich. Die Serie begleitet die Passagiere eines Nachtflugs, die sich von Brüssel Richtung Westen aufmachen, um dort Sicherheit in der Nacht suchen. Die Gruppe der Passagiere ist dabei bunt gemischt: Es treffen alt und jung, arm und reich sowie Militär- und Zivilpersonen aufeinander, um gemeinsam um das Überleben zu kämpfen.

"Into the Night": Wie viele Folgen hat die erste Staffel?

Staffel 1 von "Into the Night" besteht aus insgesamt 6 Folgen mit einer Länge von ca. 42 Minuten.

Hier die Titel im Überblick:

Sylvie

Jakub

Mathieu

Ayaz

Rik

Terenzio

Besetzung von "Into the Night": Die Schauspieler im Cast

Da es sich bei "Into the Night" um eine belgische Produktion handelt, sind die Schauspieler in Deutschland weitgehend unbekannt. Hier eine Auswahl der Besetzung im Überblick:

Schauspieler Rolle Alba Gaïa Bellugi Ines Astrid Whettnall Gabrielle Babetida Sadjo Laura Jan Bijvoe Rik Ksawery Szlenkier Mathieu Mehmet Kurtulus Ayaz Nabil Mallat Osman Pauline Etienne Sylvie Regina Bikkinina Zara Stefano Cassetti Terenzio Vincent Londez Horst

Trailer von "Into the Night"

Hier im Trailer können Sie sich einen Einblick zu "Into the Night" verschaffen.



