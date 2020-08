06:57 Uhr

Steigende Fallzahlen: Drohen nun weitere Corona-Beschränkungen?

Plus Zuletzt gab es in Deutschland über 1700 Neuinfektionen in 24 Stunden - so viele wie seit April nicht mehr. Virologe Thomas Stamminger verrät im Interview, ob die Maßnahmen nun wieder strenger werden müssen.

Von Fabian Kluge

Herr Professor Stamminger, die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg in den vergangenen Tagen stark an. Befinden wir uns schon in der zweiten Welle?

Thomas Stamminger: Von einer zweiten Welle würde ich noch nicht sprechen. Aktuell gibt es noch kein exponentielles Wachstum. Es wird außerdem deutlich mehr getestet. Aber wir beobachten unbestritten ein reelles Wachstum. Das liegt einerseits an Urlaubern, die eine Corona-Infektion mit zurückbringen. Andererseits aber auch an den jungen Leuten, die nachlässiger werden. Wir verzeichnen deutlich mehr Ansteckungen unter jungen Menschen.

Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsämter mehr als 1700 Infektionen innerhalb eines Tages - so viele wie seit April nicht mehr. Sind die Zahlen genauso gefährlich wie im Frühjahr?

Stamminger: Sie sind besorgniserregend. Man darf sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske - das sind nach wie vor die wichtigsten Maßnahmen, die wir treffen können. Allerdings werden sie nicht mehr so eingehalten. Und das halte ich für sehr gefährlich.

Wird die Gesellschaft insgesamt nachlässiger?

Stamminger: Sie entwickelt sich in zwei unterschiedliche Pole. Da gibt es die einen, die zu nachlässig sind oder das Virus ganz leugnen und schon aus Prinzip keine Corona-Regeln beachten. Und es gibt diejenigen, die immer noch im Homeoffice arbeiten und sich aussperren. Das ist aber beides falsch, denn wir müssen mit dem Virus leben. Erst mit einer Impfung wird es besser werden - bis es die gibt, wird es aber noch einige Zeit dauern.

Stamminger schließt strengere Corona-Maßnahmen nicht aus

Müssen daher wieder strengere Corona-Maßnahmen gelten?

Stamminger: Das ist schwierig zu sagen. Es hängt sehr stark von der Disziplin der Menschen ab. Wenn sie sich nicht daran halten, muss irgendwann der Bund wieder eingreifen. Ich schließe nicht aus, dass manche Lockerungen zurückgenommen werden.

Neben den von Ihnen genannten Urlaubsrückkehrern entwickeln sich auch private Feiern zu Corona-Hotspots. Wie gefährlich sind solche Partys?

Stamminger: Der Kontakt ist hier das entscheidende Kriterium. Auch auf privaten Feiern ist es möglich, Ansteckungen zu verhindern. Wenn die Gäste allerdings keinen Abstand halten, dann können sich die Aerosole ungehindert verbreiten.

Professor Thomas Stamminger ist Virologe an der Uniklinik Ulm. Bild: Universitätsklinikum Ulm

Einige sehen im föderalistischen System Deutschlands einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen das Virus. Sollten dennoch einheitliche Regeln gelten, was beispielsweise private Feiern betrifft?

Stamminger: Die unterschiedlichen Infektionszahlen in Deutschland rechtfertigen die unterschiedlichen Regelungen. Allerdings ist das für Bürger oft schwer zu durchschauen - gerade, wenn man im Grenzgebiet zweier Bundesländer lebt. Aus medizinischer Sicht würden aber nicht überall einheitliche Regelungen Sinn ergeben. Was keiner will, ist ein zweiter Lockdown. Noch sind wir davon ein Stück entfernt.

Stamminger: Fasching und Großveranstaltungen bleiben unrealistisch

Ein Stück entfernt sind wir zwar auch noch vom Fasching, dennoch gibt es schon jetzt große Diskussionen um die fünfte Jahreszeit. Glauben Sie, dass der Fasching stattfinden kann?

Stamminger: Das halte ich nicht für realistisch - gerade unter der Bedingung des Karnevals, wenn Alkohol fließt.

Haben Sie für die Weihnachts- und Christkindlmärkte mehr Hoffnung? Sie fallen ja ohnehin in die Erkältungs- und Grippezeit...

Stamminger: Prognosen sind schwierig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie stattfinden können - unter der Voraussetzung, dass sich die Menschen diszipliniert verhalten. Wir dürfen auch nicht vergessen: Nicht nur das Coronavirus wird durch die Masken eingedämmt, sondern auch die Influenza. Als die Maskenpflicht eingeführt wurde, verschwand die Grippe nahezu komplett. Ich gehe also davon aus, dass die Grippewelle in diesem Jahr deutlich schwächer ausfallen könnte.

Halten Sie es angesichts der aktuellen Zahlen für realistisch, dass bald wieder Fans bei Fußballspielen oder Konzerten im Stadion sitzen?

Stamminger: Nein. So gerne ich auch selbst wieder ein Konzert besuchen würde: Gerade durch den Anstieg an Fallzahlen, den wir aktuell verzeichnen, bin ich da sehr zurückhaltend.

Zur Person: Thomas Stamminger (58) ist Professor an der Uniklinik Ulm. Dort leitet er das Institut für Virologie. Außerdem ist er Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie.

