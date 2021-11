Alles wie früher und trotzdem frisch: So lief die "TV Total"-Neuauflage

Fahrende Bühne, Big Band, Nippelboard: Die Neuauflage von "TV Total" ist kalkulierte Nostalgie. Und hinreichend frisch, um wöchentlich zu unterhalten.

" TV Total ist zurück", ruft Sebastian Pufpaff grinsend in die Kamera. Applaus, Big-Band-Musik und sogar die Bühne fährt noch. Nach sechs Jahren Pause geht die Show bei ProSieben wieder auf Sendung. Mit neuem Moderator und geringerer Schlagzahl als früher.

Statt vier Mal die Woche läuft die Show alle sieben Tage. Statt Show-Erfinder Stefan Raab steht da Sebastian Pufpaff im gold-schimmernden Studio – ein Comedian, der bisher aus Sendungen wie "Pufpaffs Happy Hour" auf 3sat oder der "Heute Show" bekannt war. Und statt um 22.15 Uhr startet die Neuauflage um 20.15 Uhr, Primetime also. Von Late Night kann da – zumindest zeitlich – keine Rede sein.

Kritik zu TV Total: Im Prinzip alles wie früher

Pufpaff macht gleich zu Beginn das Selbstverständnis der Show klar: "Wir werden richten und strafen, für all den Schrott, den es da draußen gibt." Und in fast der gleichen Wortwahl wie Stefan Raab 1999 verspricht er, dies sei die einzige Show im Fernsehen, die man sich ansehen müsse. Denn er und die Redaktion würden sich stellvertretend all die anderen Sendungen ansehen und dann darüber berichten, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer quasi nichts verpassen.

Sonst hat sich am Konzept von TV Total wenig geändert. Pufpaff greift Schnipsel aus anderen Shows auf, um sich dann darüber lustig zu machen. Nicht mehr nur aus dem Fernsehen, das wäre für eine Neuauflage 2021 zu antiquiert. Sondern auch aus Podcasts, Instagram-Storys, TikTok-Videos. Präsentiert werden sie wie früher: Pufpaff drückt einen der vielen Knöpfe auf seinem Schreibtisch, dem sogenannten "Nippelboard", das er in der Show feierlich enthüllt. Ein lautes Piepsen schallt durchs Studio, Clip ab, lachendes Publikum. Im Prinzip alles wie früher.

Video: ProSieben

"TV Total"-Comeback: Stefan Raab hat das Konzept mit Sebastian Pufpaff weiterentwickelt

Und gerade mit diesem Konzept aus der Vergangenheit reiht ProSieben sich in einen Trend der Gegenwart: kulturelle Nostalgie. Auf ZDF moderiert Thomas Gottschalk "Wetten dass…?", auf dem Bezahlsender Sky treffen sich die Friends-Darstellerinnen und Darsteller zur Reunion. Und dann bringen sogar Abba ein neues Album raus. Anders aber als Friends und "Wetten dass…?" wird TV-Total kein einmaliges Event bleiben. Ab sofort läuft die Show wöchentlich. Kann das funktionieren? Die Antwort: mit Pufpaff wahrscheinlich schon.

Denn Stefan Raab, der als Producer hinter den Kulissen agiert, war intelligent genug, die Sendung mit einem neuen Moderator hinreichend weiterzuentwickeln. Anders als Gottschalk im ZDF, der mit "Wetten dass…?" das absolut gleiche Programm abfährt wie vor 20 Jahren. Und anders als Friends, die in ihrer Reunion ausschließlich in alten Zeiten schwärmen.

Das neue TV-Total ist wohldosierte Nostalgie. Gleiches Studio, gleiche Musik – das genügt, um sich in alte Zeiten zurückversetzen zu lassen. Aber die Gags sind frisch, die Themen aktuell und Pufpaff dabei erstaunlich souverän. Highlight der ersten Folge: Pufpaff versucht sich in die "Wetten dass...?"-Sendung einzuschleusen. Zuerst verkleidet als ZDF-Mitarbieter, dann als Helene Fischer, zuletzt mit einem Bagger. Es klappt zwar nicht. Aber unterhaltsam ist es allemal. So macht Nostalgie Spaß.

