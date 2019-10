14:36 Uhr

"The Dome" im TV und Live-Stream: Termin, Bands, Tickets, Anfahrt

"The Dome" findet am 31.10.2019 in Köln statt. Termin, Musiker und Bands, Tickets, Anfahrt, sowie Übertragung im TV und Live-Stream - hier gibt es alle Infos.

"The Dome" mit Musik-Größen wie Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut findet in wenigen Tagen in der LANXESS Arena in Köln statt. Zuvor fand "The Dome" etwa viermal im Jahr statt, wurde aber etwa sechs Jahre lang auf Eis gelegt - bis zum Comeback am 30.11.2018. Giovanni Zarrella wird die Musikshow moderieren. Termin, Line-up, Tickets, Anfahrt und Übertragung im TV und Live-Stream - lesen Sie hier alle Infos zu "The Dome" 2019.

Termin: Wann findet "The Dome" 2019 statt?

Am 31. Oktober 2019 bringt "The Dome" nationale und internationale Pop-Acts live in die LANXESS arena in Köln. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Neben der Musik kommen die Besucher auf dem Roten Teppich hautnah in Kontakt mit den Musikern, Influencern sowie weiteren prominenten Gästen wie unter anderem den bekannten Gesichtern aus " Köln 50667", " Berlin - Tag & Nacht", "Krass Schule" und " Love Island".

Musiker und Bands bei "The Dome" 2019: Wer ist dabei?

Wincent Weiss

Weiss Lena Meyer-Landrut

Nico Santos

Mabel

Pietro Lombardi

Querbeat

"The Dome": Das kosten die Tickets

Eintrittskarten für die Musikshow bekommen Sie zum Beispiel bei Online-Ticket-Services wie eventim und ticketmaster. Das Premium Package beinhaltet unter anderem einen Sitzplatz im Premium Seat Bereich der Arena, ein Buffet ab Einlass bis Veranstaltungsbeginn im Backstage-Restaurant und eine Open Bar mit Bier, Wein und Softdrinks ab Einlass bis Veranstaltungsbeginn.

Kategorie Preis Sitzplatz Preiskategorie 1 71,90 Euro Stehplatz Innenraum 56,90 Euro Sitzplatz Preiskategorie 3 56,90 Euro Sitzplatz Preiskategorie 4 51,90 Euro Stehplatz Front of Stage 81,90 Euro Premium Package 133,00 Euro

"The Dome" 2019: Die Anfahrt zur Musikshow in Köln

"The Dome" findet 2019 in der Lanxess arena in Köln statt. Die Adresse ist Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln. Durch ihre zentrale Lage in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs ist sie einfach zu erreichen und außerdem gut ausgeschildert. Sie finden direkt an der arena ausreichend Parkmöglichkeiten.



Aus Richtung Düsseldorf, Oberhausen, Dortmund:

Ab Autobahnkreuz Leverkusen auf die A 3 in Richtung Frankfurt, bis zum Autobahnkreuz Köln-Ost, auf die Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum, bis zur Abfahrt LANXESS arena. Der Ausschilderung folgen.



Aus Richtung Olpe, Siegen:

A4 bzw. Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt LANXESS arena. Der Ausschilderung folgen.



Aus Richtung Frankfurt:

A 3 bis Autobahndreieck Heumar, auf A 4 in Richtung Aachen bis Autobahnkreuz Gremberg, auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.



Aus Richtung Bonn, Flughafen Köln/Bonn:

A 559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende.



Aus Richtung Aachen, Koblenz, Euskirchen:

Ab Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis Autobahnkreuz Gremberg, auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.



Aus Richtung Krefeld, Neuss:

A 57 bis Autobahnende, dann B 55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis Abfahrt LANXESS arena.

"The Dome" im TV und Live-Stream sehen

Sie können die Show auch bequem von zu Hause aus im Live-Stream bei TVNOW, der Plattform der Mediengruppe RTL, sehen. Am 2. November 2019 strahlt RTL2 die Show außerdem um 18.15 Uhr im TV aus.

