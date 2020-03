vor 32 Min.

"The Good Doctor", Staffel 3, Teil 2: Start heute, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Bei Sky geht heute am 10.3.20 "The Good Doctor" mit Teil 2 der Staffel 3 an den Start. Ale Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Die ersten zehn von insgesamt 20 Episoden der Klinik-Serie "The Good Doctor" waren bereits auf Sky in Deutschland und Österreich zu sehen. Ab heute, 10.3.20, wird nun auch der zweite Teil von Staffel 3 ausgestrahlt. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zur Handlung, den Folgen und den Schauspielern im Cast. Ganz am Schluss finden Sie auch noch einen Trailer zur Serie.

"The Good Doctor": Start von Staffel 3 Teil 2 bei Sky

Heute am 10.3.20 gibt es die erste Folge des zweiten Teils von Staffel 3 zu sehen. Insgesamt dürfen sich Fans über 10 neue Episoden freuen. Die Folgen laufen dienstags auf Sky 1 und Sky 1 HD.

Handlung: Worum geht es bei "The Good Doctor"?

Chirurg Shaun meistert den Klinikalltag immer routinierter, obwohl er unter Autismus leidet. Nur im Zwischenmenschlichen hapert es noch etwas: Obwohl es zwischen ihm und seiner Kollegin Carly funkt, lässt er sich nur widerwillig auf ein Date ein. Gelingt es Carly, den Doktor von seiner Beziehungsangst zu kurieren? Im OP dagegen ist Shaun deutlich couragierter: Er wagt sich an eine riskante Operationsmethode, die noch nicht gründlich genug erprobt wurde. Dies könnte böse Konsequenzen für den jungen Chirurgen haben.

"The Good Doctor" bescherte dem US-Sender ABC den Überraschungs-Quotenhit des Jahres: Das Medical Drama aus der Feder von "Dr. House"-Schöpfer David Shore wollten zum Start an einem Montagabend über elf Millionen US-Zuschauer sehen. Teilweise überflügelten die Quoten sogar die der supererfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory".

Für diese Begeisterung sorgt vor allem einer: Freddie Highmore verkörpert den autistischen und hochbegabten Geniechirurgen mit hinreißendem Wunderkind-Charme. Der Lohn war unter anderem eine Golden-Globe-Nominierung. Bekannt wurde der Londoner Schauspieler als Kinderstar an der Seite von Johnny Depp in Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Wenn Träume fliegen lernen". Seine Wandlungsfähigkeit bewies der hochintelligente Mittzwanziger, der neben seiner Schauspielkarriere auch noch ein Cambridge-Studium in Arabisch und Spanisch abschloss, zuletzt in der Rolle des jungen Norman Bates in "Bates Motel".

"The Good Doctor" bei Sky: Folgen von Teil 2 der 3. Staffel

Diese Sendetermine stehen bisher fest:

10.03.2020

20.15 Uhr und 23.20 Uhr, Folge 11: "Ohne Narkose"

17.03.2020

20.15 Uhr und 23.20 Uhr, Folge 12: "Mutationen"

24.03.2020

20.15 Uhr und 23.20 Uhr, Folge 13: "Sex und Tod"

31.03.2020

20.15 Uhr und 23.20 Uhr, Folge 14: "Plötzlich berühmt"

07.04.2020

20.15 Uhr und 23.20 Uhr, Folge 15 "Unsaid" (bisher kein deutscher Titel)

14.04.2020

20.15 Uhr und 23.25 Uhr, Folge 16 "Autopsie"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Good Doctor"?

Antonia Thomas als Dr. Claire Browne

als Dr. Freddie Highmore als Dr. Shaun Murphy

als Dr. Will Yun Lee als Dr. Alex Park

als Dr. Alex Park Nicholas Gonzalez als Dr. Neil Melendez

Fiona Gubelmann als Dr. Morgan Reznic

Jasika Nicole als Dr. Carly Lever

"The Good Doctor": Der Trailer zur Sky-Serie

