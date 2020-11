The Voice of Germany 2020: Die ersten Battles gibt es heute in Folge 10

14:25 Uhr

" The Voice of Germany" geht heute Abend bei Sat.1 mit den ersten Battles dieser Staffel weiter. Für die Coaches bedeutet dies: Sie müssen sich zwischen ihren eigenen Talenten entscheiden.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 10 von "The Voice of Germany" läuft am 08.11.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

In den Battles treten immer zwei Talente eines Teams mit einem gemeinsamen Song gegeneinander an. Danach entscheidet der eigene Coach, wer weiter kommt. Doch eine Niederlage bedeutet noch nicht das Ende: Die drei anderen Coaches können das Talent im "Steal Deal" in ihr Team holen. Buzzert mehr als ein Coach, sucht sich wieder der Sänger sein Team aus. Jeder Coach darf zwei Talente für die Sing-Offs klauen - und auch Michael Schulte fährt auf der Comeback Stage weiter seine Fühler aus.

Die Wahrscheinlichkeit, dass "The Voice of Germany" 2020 aus Nordrhein-Westfalen kommt, ist außerordentlich hoch: Gleich 17 Talente aus dem Bundesland sangen sich in den Blind Auditions in die Teams der Coaches. Das ist fast ein Viertel aller Talente, die gebuzzert wurden. Auf Platz 2 liegt mit deutlichem Abstand Baden-Württemberg (9) vor Österreich (7). Dahinter folgen Bayern und Berlin mit je sechs Musikern. Insgesamt 72 Sänger treten ab dem heutigen Sonntag in Duetten gegeneinander an.

Diese Battles gibt es heute Abend zu sehen:

Team Mark:

ONAIR (36-44, Berlin ) vs. Kim (26, Krumpendorf , Österreich)

) vs. Kim (26, , Österreich) Jonnes (28, Ludwigsburg ) vs. Eugene (23, Nidderau )

Team Yvonne und Stefanie:

Alessandro (30, Karlsruhe ) vs. Hannah (23, München )

Team Nico:

Mohammed (26, Berlin ) vs. Jonas & Mael (19 & 25, Koblenz)

) vs. Jonas & Mael (19 & 25, Koblenz) Pamela (62, Düsseldorf ) vs. Andrew (31, Pinneberg )

Team Samu und Rea:

Lisa-Marie (25, Kehl) vs. Paula (19, Tägerwilen, Schweiz )

) Alex (30, Bremen ) vs. Antonio (30, Wendlingen am Neckar )

