The Voice of Germany 2020, Folge 16: Emotionaler Auftritt in Sing-Offs Runde 2

Folge 16 von "The Voice of Germany" läuft heute bei Sat.1. Hier gibt's die Vorschau zur Sendung.

Heute stehen bei "The Voice of Germany" 2020 die nächsten Sing-Offs an. Hier gibt es einige Infos in unserer aktuellen Vorschau zu Folge 16.

Bei " The Voice of Germany" wird heute wieder um den Einzug in die Live-Shows gekämpt. Deshalb müssen die Talente diesmal wieder zeigen, was in ihnen steckt. Unterstützt werden sie dabei von Superstars aus der ganzen Welt. Hier in unserer Übersicht lesen Sie die aktuelle Vorschau zu Folge 16.

"The Voice of Germany" heute: Aktuelle Vorschau auf Folge 16

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 16 von "The Voice of Germany" läuft heute am 29.11.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute steht bei "The Voice of Germany" die zweite Runde der "Sing-Offs" an. Auch diesmal kämpfen die verbliebenen Kandidaten um die begehrten Hot-Seats, die den Talenten einen Platz in den Live-Shows sichern.

In der Folge treten verschiedene Kandidaten aus zwei Teams an. Ein Auftritt steht bereits fest: Juan Geck aus dem Team von Stefanie und Yvonne wird den Song "Pray" von Sam Smith vortragen. Bei seinem Auftritt können die beiden Coaches sich kaum ihre Tränen verkneifen. Auch die anderen Jury-Mitglieder zeigen sich sichtlich begeistert. Die Performance gibt es bereits vorab auf der offiziellen "The Voice"- Seite zu sehen. Ob der 28-Jährige es eine Runde weiter schafft?

