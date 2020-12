vor 52 Min.

The Wilds: Amazon-Start steht bevor, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"The Wilds" ist ab dem 11. Dezember auf Amazon Prime Video zu sehen. Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung - hier die Infos.

Von Elisa Jebelean

In "The Wilds" steht eine Gruppe sehr unterschiedlicher junger Mädchen im Mittelpunkt, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel verschollen sind. "Es gab Drama, aber eine junge Teenagerin zu sein - das war die wahre Hölle auf Erden" - bereits im Trailer von "The Wilds" wird klar, dass im neuen Amazon Original nicht nur der Überlebenskampf der Mädchen im Mittelpunkt steht und ihre Eltern an dem Unglück nicht ganz unschuldig sind.

Dreht sich die Handlung von "The Wilds" also um Teambuilding der etwas anderen Art? Wie viele Folgen hat Staffel 1 von "The Wilds"? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier alle Infos zur neuen Amazon-Serie.

"The Wilds": Start auf Amazon Prime Video

Die Serie wird ab dem 11. Dezember für alle Prime-Kunden im Stream verfügbar sein. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Wer die Mitgliedschaft lieber monatlich abgebucht bekommt, muss 7,99 Euro für Amazon Prime zahlen. "The Wilds" kann aber auch als nicht Prime-Kunde gesehen werden - zumindest Folge 1. Vom 11. bis zum 25. Dezember bietet Amazon Prime Video die Folge, neben dem üblichen Amazon-Stream, kostenlos auch bei YouTube, Instagram, Twitter und Facebook an.

Die Handlung von "The Wilds"

Die Prämisse ist nicht neu: Nach einem Flugzeugabsturz muss eine Gruppe junger Mädchen um das Überleben auf einer einsamen Insel kämpfen. Dort lernen sich die Teenager besser kennen, sprechen über ihre Geheimnisse und Traumata. Wie das allerdings bei Teenagern so üblich ist, gibt es auch Drama in der Gruppe - nicht alle Mädchen verstehen sich. Während die Protagonistinnen stets auf ihre Rettung hoffen, wird bereits im Trailer schnell klar: Der Trip in die Wildnis scheint kein Zufall gewesen zu sein.

"The Wilds" auf Amazon Prime: Sind die Folgen-Titel bereits bekannt?

Staffel 1 der Serie wird insgesamt zehn Folgen haben. Hier die Titel im Überblick:

Day One

Day Two

Day Three

Day Six

Day Seven

Day Twelve

Day Fifteen

Day Sixteen

Day Twenty-Two

Day Twenty-Three

Besetzung von "The Wilds": Die Schauspieler im Cast

Rachel Griffiths spielt eine der Hauptrollen in "The Wilds". Hier finden Sie eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Rachel Griffiths Gretchen Klein Sophia Ali Fatin Jadmani Sarah Pidgeon Leah Rilke Jenna Clause Martha Blackburn Erana James Toni Shalifoe Helena Howard Nora Reid Reign Edwards Rachel Reid Shannon Berry Dot Campbell Mia Healey Shelby Goodkind Joe Witkowski Thom David Sullivan Dr. Daniel Faber Troy Winbush FBI Agent Dean Young Jarred Blakiston Alex

Trailer zu "The Wilds"

