"Top Chef Germany" 2019: Wer sitzt heute beim Finale in der Jury?

Heute steht das Finale von "Top Chef Germany" 2019 an. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin sind noch im Rennen. Hier stellen wir Ihnen die Jury vor.

Das große Finale "Top Chef Germany" 2019 wird heute ausgestrahlt. Im Halbfinale war Koch Steffen Disch gegen Sven Wesholek ausgeschieden. Fünf Männer und eine Frau kämpfen in der finalen Folge um den Titel "Top Chef Germany" 2019.

Am 8. Mai, startete auf Sat.1 die neue Koch-Show "Top Chef Germany" 2019. Nur wer sich den Respekt der hochkarätigen Jury erkocht, hat die Chance auf den Titel "Top Chef Germany" und gewinnt 50.000 Euro und eine mehrseitige Bildstrecke im hochwertigen Food-Magazin Feinschmecker.

"Top Chef Germany": Hitziges Finale

Für das Finale verlassen die Köche das Kochstudio und fliegen nach Mallorca. Zuvor werden aber zwei Kandidaten ausgesiebt. Denn auf der spanischen Insel geht es nur für vier der sechs Finalisten zum Duell der Besten weiter. Im Finale wird die Jury um Alexandra Kilian, Peter Maria Schnurr und Eckart Witzigmann wird von der Gastronomin Haya Molcho unterstützt. Sie stellt für die finale Herausforderung ihr Restaurant NENI im trendigen Bikini-Hotel in Port de Sóller zur Verfügung. Wer diese Prüfung am besten meistert, wird "Top Chef Germany 2019".

Hier stellen wir Ihnen die Jury von "Top Chef Germany" 2019 vor.

Das ist die "Top Chef Germany"-Jury 2019

Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann

Eckart Witzigmann ist ein österreichischer Koch, Gastronom und Kochbuchautor. Witzigmann etablierte in den 1970er Jahren die französische Nouvelle Cuisine in Deutschland und entwickelte sie weiter. 1979 erhielt die "Aubergine" als erstes Restaurant in Deutschland und Eckart Witzigmann weltweit als einer der ersten drei Köche außerhalb von Frankreich die begehrten drei Michelin-Sterne. Diese Auszeichnung wurde bis ins Jahr 1993 immer wieder jährlich an Eckart Witzigmann verliehen.

Als der Restaurantführer Gault & Millau ihn 1994 zum "Koch des Jahrhunderts" kürte, reihte er sich in die Riege der größten lebenden Köche ein. An "Top Chef Germany" gefällt ihm, dass die Teilnehmer bereits erfolgreiche Köche sind und durch die Show die Chance bekommen, auf sich aufmerksam zu machen und zugleich bundesweit bekannt zu werden.

Foodkritikerin Alexandra Kilian

Alexandra Kilian ist studierte Historikerin mit den Nebenfächern Politik, Germanistik und Medienwissenschaften. Sie absolvierte die Axel Springer Akademie und ist damit ausgebildete Journalistin. Kilian hat lange in verschiedenen Ressorts der Welt-Gruppe und Berliner Morgenpost gearbeitet. Seit nunmehr zehn Jahren begleitet sie die Neugier und das Schreiben über Genuss und die Gastronomie.

Zu Beginn ihrer Arbeit über die Gastronomie hat sie nächtelang in Profi-Küchen gestanden und beobachtet, mitgemacht und probiert. Kilian schrieb eine regelmäßige Koch-Kolumne mit Sterneköchen und Porträts sowie Reportagen und kümmerte sich um die aktuelle Berichterstattung von Bewegungen in der Gastronomie.

2-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr

Peter Maria Schnurr hat seine Ausbildung zum Koch mit 20 Jahren begonnen, was für einen Koch relativ spät ist. Das empfand er allerdings nie als Nachteil, da er durch seine Reife genau wusste, was er wollte. Während der Ausbildung blätterte er bereits durch die großen Kochmagazine, in denen Witzigmann und andere Kochhelden porträtiert wurden. Damals wurde ihm bewusst, dass Köche Künstler sind. So sieht er sich selbst auch als Künstler und als Handwerker.

Die rote Jogginghose ist seit zehn Jahren Schnurrs Markenzeichen. Seiner Ansicht nach kann er es sich in seinem anstrengenden und zeitraubenden Job damit gemütlich machen.

Die neue Kochsendung ist die Deutschland-Version eines weltweit erfolgreichen Konzepts. 2006 feierte das Format in den USA Premiere und läuft aktuell in der 16. Staffel. "Top Chef Germany" 2019 startete mit der ersten Folge am Mittwoch, 8. Mai. Am heutigen Mittwoch, 12. Juni 2019, findet um 20.15 Uhr das Finale auf Sat.1 statt. (AZ)

