Tourismus

18:00 Uhr

Wie Hotels an ihre Sterne kommen und warum das System umstritten ist

Plus Hotel-Tester bewerten die Zuckerauswahl beim Kaffee und die Klingellaute der Rezeption. Dafür existiert ein Kriterien-Katalog mit 247 Punkten. Doch das Sternesystem hat einige Schatten.

Von Erich Nyffenegger und Miriam Zissler

Zum Espresso werden im Maximilian’s zwei Zuckersorten gereicht – brauner und weißer, in kleine Papiertüten verpackt. Ein Detail nur, aber kein unwichtiges, sagt Hoteldirektor Theodor Gandenheimer und trinkt einen Schluck im gedimmten Licht der Lobby. Denn, so erklärt der Augsburger: Wäre der braune Zucker nicht, dann hätte es bei der Qualitätskontrolle zweifelsohne einen Punktabzug gegeben. Und das muss ja nicht sein, erst recht nicht, wenn es darum geht, aus dem breiten Angebot an Hotels herauszustechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen