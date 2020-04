vor 31 Min.

"Train My Body": Sendetermine, Daniel Aminati, Fernanda Brandão, Übertragung

"Train My Body" startet am 14. April auf ProSieben. Sendetermine und Übertragung - hier die Infos. Außerdem stellen wir Ihnen Daniel Aminati und Fernanda Brandão vor.

Derzeit sind die Fitness-Studios wegen der Corona-Pandemie geschlossen, doch ab dem 14. April gibt es keine Ausreden mehr sich nicht sportlich zu betätigen. Denn: ProSieben bietet mit "Train My Body" mit jeweils acht etwa 30-minütigen Workouts ein Trainingsprogramm für Zuhause an. Die Trainerrollen übernehmen Fernanda Brandão und Daniel Aminati. Jedes Workout fokussiert sich auf einen anderen Schwerpunkt im Körper - somit sollen alle Trainingseinheiten trotz Muskelkater zu bewältigen sein.

Lesen Sie hier alle Infos rund um die Sendetermine, die beiden Trainer und die Übertragung von "Train My Body".

"Train My Body": Sendetermine und Sendezeit

"Train My Body" läuft im April mit vier Folgen auf ProSieben. Es werden jeweils acht Workouts mit einer Länge von etwa 30 Minuten gezeigt - pro Tag also zwei Trainingseinheiten. Die Folgen werden jeweils abwechselnd mit Fernanda Brandão und Daniel Aminati ausgestrahlt. Hier die Termine mit den beiden im Überblick:

Sendetermin und Sendezeit TrainerIn Dienstag, 14. April 2020 - 11.10 Uhr Fernanda Brandão Dienstag, 14. April 2020 - 11.35 Uhr Daniel Aminati Mittwoch, 15. April 2020 - 11.10 Uhr Fernanda Brandão Mittwoch, 15. April 2020 - 11.35 Uhr Daniel Aminati Donnerstag, 16. April 2020 - 11.10 Uhr Fernanda Brandão Donnerstag, 16. April 2020 - 11.35 Uhr Daniel Aminati Montag, 20. April 2020 - 11.00 Uhr Fernanda Brandão Montag, 20. April 2020 - 11.25 Uhr Daniel Aminati

Das ist "Train My Body"-Coach Daniel Aminati

Daniel Aminati hat viele Talente: Er singt, tanzt und moderiert. Außerdem ist er auch als Schauspieler tätig. Mit der Band "Bed & Breakfast" und dem Song "Stay Together" ist er bekannt geworden. Die Boy-Band verkaufte in den 90er Jahren Hundertausende Platten, ist aber mittlerweile in Vergessenheit geraten. Nur Daniel Aminati ist noch im TV zu sehen. Durch Sendungen wie "Galileo", "Taff" und "The Masked Singer" ist er mittlerweile ein fester Bestandteil des ProSieben-Teams. Im Jahr 2012 gewann er die Sendung "Promi-Boxen". Nun widmet er sich mit "Train My Body" wieder einer sportlichen Herausforderung.

"Train My Body": Fernanda Brandão kurz vorgestellt

Fernanda Brandão ist nicht nur Fitness-Trainerin in "Train My Body", sondern auch Sängerin, Tänzerin und Moderatorin. Ähnlich wie Daniel Aminati ist sie mit einer Band erfolgreich geworden - und zwar "Hot Banditoz". Bereits zuvor war sie aber in etlichen Musik-Videos von berühmten Künstlern wie P!nk, Enrique Iglesias, Seeed, Sarah Connor und Rick Astley zu sehen.

"Hot Banditoz" lösten sich im Jahr 2010 auf und seitdem ist Fernanda Brandão immer wieder im Fernsehen zu sehen: bei "Deutschland sucht den Superstar", "Schlag den Star" und "Deutschland tanzt".

"Train My Body": Übertragung live im TV und Stream

"Train My Body" läuft im April mit vier Folgen auf ProSieben. Ob die Show auch in der Mediathek von ProSieben nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung im Stream zu sehen ist, wird sich erst ab dem 14. April zeigen. Sixx bietet seit Anfang April 2020 unter dem gleichen Namen - "Train My Body" - ein Yoga-Programm mit Cathy Hummels an. (AZ)

