vor 50 Min.

US-Präsident Trump und die österreichische "Waldnation"

Dichter Nebel umhüllt kurz nach Sonnenaufgang bei Großdorf in Österreich Wald und Wiesen. US-Präsident Trump hat die Österreicher als "Waldnation" bezeichnet.

Bei einem Interview erzählt US-Präsident Donald Trump anlässlich der Brände in Kalifornien von "explosiven Bäumen" in Österreich. Was Österreicher dazu sagen.

Österreich als "Waldnation", mit "Waldstädten" und voller "explosiver Bäume"? Diese Vorstellung zur Lebensweise der Nachbarnation der Deutschen vertritt der US-amerikanische Präsident Donald Trump bei einem Interview mit dem Nachrichtensender Fox News.

Anlässlich der verheerenden Waldbrände in Kalifornien behauptet Trump, die Österreicher seien in der Lage, noch wesentlich "explosivere" Bäume als die im Golden State unter Kontrolle zu behalten. Der Präsident ist davon überzeugt, dass schlechtes Forstmanagement der Grund für die kalifornischen Feuer sei.

Trump: Österreicher "verdünnen den Brennstoff" von Bäumen

Die Erklärung für seine Ideen liefert er prompt nach: Die Österreicher würden den Brennstoff "verdünnen". Umgefallene Bäume etwa seien "wie ein Streichholz" Zündstoff für Feuer und sollten entfernt werden. Damit meine er konkret, dass die Kalifornier nach europäischem Vorbild Feuerbarrieren schaffen müssten.

Im Netz erhält Trump für seine Aussagen im Interview heitere Reaktionen. Eine Twitter-Nutzerin etwa postet ein Video eines "Ents", das sind lebende Fantasy-Baumfiguren aus den "Herr der Ringe"-Filmen, unter dem Titel "Seltene Aufnahme eines Westösterreichers".

Ein anderer User greift Trumps Wahlspruch "America first" auf und dichtet ihn nach dem Motto "America First. Austria Förster" um.

Das ist gar nicht so weit gefehlt: Etwa zehn Prozent von Österreichs Gesamtfläche werden von Bundesförstern bewirtschaftet. Insgesamt ist sogar fast halb Österreich von Wald bedeckt.

