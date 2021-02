09:16 Uhr

Umfragen zur Bundestagswahl 2021: Umfrage-Ergebnisse im Februar

Welche Parteien würden die Menschen wählen, wenn am Sonntag die Bundestagswahl 2021 wäre? Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse.

Die Umfragewerte zur Bundestagswahl 2021 zeigen, in welche Richtung die Ergebnisse am 26. September gehen könnten. An dem Tag bestimmen die Menschen in Deutschland, wie sich der neue Bundestag zusammensetzt und wie viel Einfluss welche Partei bekommt.

In den aktuellen Umfragen von infratest dimap und YouGov liegt die Union vorne, gefolgt von Grünen und SPD. Auch AfD, FDP und Linke wären demnach mit Ergebnissen von über fünf Prozent wieder im Bundestag vertreten.

Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse, die immer nur eine Momentaufnahme sein können. Die Meinungsforschungsinstitute betonen selbst, dass das eigentliche Wahlergebnis nur bedingt vorausgesagt werden kann. Von infratest dimap heißt es dazu: "Nicht nur legen sich immer mehr Wähler kurzfristiger vor einer Wahl fest, auch hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern durch die Parteien zugenommen."

Bundestagswahl 2021: Umfrage-Ergebnisse

Sonntagsfrage von infratest dimap (Stand: 4. Februar 2021, 1503 Befragte)

Die Sonntagsfrage von infratest dimap gibt es schon seit 1997. Für jede Umfrage wird etwa 1000 Menschen in Deutschland die Frage gestellt, welche Partei sie wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sind die aktuellen Ergebnisse:

CDU / CSU : 34 Prozent

/ : 34 Prozent Grüne: 21 Prozent

SPD : 15 Prozent

: 15 Prozent AfD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 8 Prozent

: 8 Prozent Linke: 6 Prozent

Andere: 6 Prozent

Sonntagsfrage von YouGov (Stand: 1. Februar 2021, 1606 Befragte)

Auch das Meinungsforschungsinstitut YouGov veröffentlicht regelmäßig aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021. Dafür werden Wahlberechtigte in Deutschland gefragt, welche Partei sie nach jetzigem Stand wählen würden.

CDU / CSU : 36 Prozent

/ : 36 Prozent Grüne: 18 Prozent

SPD : 15 Prozent

: 15 Prozent AfD : 10 Prozent

: 10 Prozent Linke: 9 Prozent

FDP : 7 Prozent

: 7 Prozent Andere: 5 Prozent

Civey-Umfrage (aktuelle Daten)

Wir arbeiten mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Hier können Sie selbst an der Umfrage zur Bundestagswahl 2021 teilnehmen oder die immer aktuellen Ergebnisse sehen:

Umfragen zur Bundestagswahl 2021: Zweitstimme bestimmt Sitze der Parteien

Die aufgeführten Umfragen drehen sich alle um die Frage, welche Partei die Menschen wählen würden. Bei der Bundestagswahl selbst werden hingegen zwei Stimmen vergeben: Mit der Erststimme wählen die Menschen einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis, damit diese Person direkt in den Bundestag einzieht.

Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Sie entscheidet am Ende darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag insgesamt bekommt und wie viele Bewerber sie von ihrer Landesliste zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament bringen kann.

Lesen Sie dazu auch: Erststimme und Zweitstimme bei der Bundestagswahl 2021: Wie Sie wählen. (sge)

