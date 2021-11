Usman vs. Covington 2: UFC-Übertragung live im Stream, Termin und Uhrzeit

Der Kampf zwischen den beiden Profis Kamaru Usman und Colby Covington geht in die zweite Runde. Hier geben wir Ihnen alle Infos zur Übertragung im Stream, Termin und Uhrzeit.

Die beiden Kampfsportler Kamaru Usman und Colby Covington treten gegeneinander bei der Ultimate Fighting Championship an. Stattfinden wird die Sportveranstaltung am 7. November um 3 Uhr nachts im Madison Square Garden in New York, USA. Wir erklären Ihnen alle wichtigen Infos rund zur Übertragung im Stream, Termin und Uhrzeit der UFC-Hauptkämpfe.

Übertragung live im Stream: Wo wird der Kampf zu sehen sein?

Im Free-TV werden die UFC-Kämpfe nicht übertragen. Wer den Hauptkampf zwischen Kamaru Usman und Colby Covington am Sonntag, 7. November 2021, dennoch nicht verpassen möchte, kann ihn auf der Streaming-Plattform DAZN sehen.

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN konzentriert sich in seinem Programm auf die unterschiedlichsten nationalen und internationalen Sportarten. Neben Fußball, Rugby, Darts und Hockey sichert sich die Plattform in Deutschland auch regelmäßig die Ausstrahlungsrechte zu den Kämpfen der Ultimate Fighting Championship.

Um die UFC-Kämpfe und andere Sportereignisse auf DAZN verfolgen zu können, bietet die Streaming-Plattform zwei verschiedene Abonnements an: Hier ist eine Übersicht der Preise zum Monats- und Jahresabo von DAZN:

Monatsabo: 14,99 Euro monatlich

Jahresabo: 149,99 Euro jährlich

Kommentiert werden die Kämpfe auf DAZN von Mark Bergmann. Als Experte wird ihm Andreas Kraniotakes zur Seite stehen.

Usman gegen Covington 2 auf DAZN: Termin und Uhrzeit

Der MMA-Fight zwischen Kamaru Usman aus Nigeria und Colby Covington aus den USA findet in der zweiten Runde am Sonntag, 7. November 2021, um 03.00 Uhr deutscher Ortszeit statt. Austragungsort wird der Madison Square Garden in New York, USA sein.

Wann? 7.11.21, um 3 Uhr

Wo? Madison Square Garden , New York

, Live-Übertragung im Stream: DAZN

Ultimate Fighting Championship: Was ist die UFC?

Die Ultimate Fighting Championship (UFC) ist eine Mixed-Martial-Arts-Organisation aus den USA. Die UFC zählt weltweit als der größte MMA-Veranstalter und Marktführer. Das US-amerikanische Unternehmen ist Teil von Zuffa LLC, einem Sportvertrieb mit Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.

Bei MMA-Kämpfen werden verschiedene Kampfsportarten miteinander kombiniert. Eine Runde der UFC dauert in der Regel fünf Minuten, die Pausen zwischen den Runden sind nicht länger als eine Minute. In den meisten Fällen besteht ein UFC-Kampf aus drei Runden. Titelkämpfe sind länger und gehen über fünf Runden. Laut der MMA-Organisation sollen künftig aber alle Hauptkämpfe aus fünf verschiedenen Runden bestehen.

UFC 268: Das sind die Kämpfer in New York

Neben den zwei bekannten Hauptkämpfern Kamaru Usman und Colby Covington werden am 7. November auch noch andere Profis sich bei der Ultimate Fighting Championship unter Beweis stellen. Hier zeigen wir Ihnen die weiteren MMA-Fighter der UFC 268:

Kamaru Usman ( Nigeria ) vs. Colby Covington ( USA )

( ) vs. ( ) Rose Namajunas ( USA ) vs. Zhang Weili ( China )

) vs. Zhang Weili ( ) Justin Gaethje ( USA ) vs. Michael Chandler ( USA )

) vs. ( ) Shane Burgos ( USA ) vs. Billy Quarantillo ( USA )

( ) vs. Billy Quarantillo ( ) Frankie Edgar ( USA ) vs. Marlon Vera ( Ecuador )

Das erste Aufeinandertreffen von

Kamaru Usman

und

Colby Covington

fand im Dezember 2019 bei der UFC 245 statt.

Usman

konnte sich damals durch einen technischen Knockout gegen seinen Konkurrenten

Covington

in Runde fünf durchssetzen.