Wann ist der nächste Feiertag 2018? Wann ist frei - und vor allem wo? Hier eine Übersicht über die kommenden gesetzlichen Feiertage.

Wann der nächste Feiertag ist, kann aus vielen Gründen wichtig sein. Natürlich für die Urlaubsplanung: Oft geht dem nächsten Feiertag ein Brückentag voraus oder folgt ihm - was gleich mehrere freien Tage verspricht bei wenig eingesetzen Urlaubstagen.

Oft ist der nächste Feiertag aber einfach nur die Aussicht auf ein bisschen Erholung vom stressigen Arbeitsalltag. Denn immerhin: Je nach Bundesland kommen im Laufe eines Jahres schon etliche gesetzliche Feiertage zusammen.

Die meisten Feiertage nicht nur in Bayern, sondern sogar in ganz Deutschland haben übrigens die Menschen in Augsburg. Denn zu allen anderen Feiertagen kommt bei ihnen noch das Hohe Friedensfest am 8. August hinzu - ein Feiertag, der nur in den Grenzen der bayerischen Stadt gilt.

Hier die Übersicht, wann der nächste Feiertag 2018 ist

1. Januar: Neujahr (1. Januar)

6. Januar: Heilige Drei Könige

14. Februar: Aschermittwoch

30. März: Karfreitag

1. April: Ostersonntag

2. April: Ostermontag

1. Mai: Tag der Arbeit

10. Mai: Christi Himmelfahrt

20. Mai: Pfingstsonntag

21. Mai: Pfingstmontag

31. Mai: Fronleichnam

8. August: Hohes Friedensfest (nur in Augsburg)

15. Mai: Mariä Himmelfahrt

3. Oktober (Mittwoch): Tag der Deutschen Einheit

31. Oktober (Mittwoch): Reformationstag

1.November (Donnerstag): Allerheiligen

24. Dezember (Montag): Heiliger Abend

25. Dezember (Dienstag) 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Mittwoch): 2. Weihnachtsfeiertag

31. Dezember (Montag): Silvester

1. Januar 2019 (Dienstag): Neujahr

Gut zu wissen: Der Reformationstag ist 2018 in Bayern kein gesetzlicher Feiertag mehr. Dies war vergangenes Jahr nur eine Ausnahme, weil 500. Reformationsjubiläum gefeiert wurde. Tanzverbot hatte es allerdings auch da nicht gegeben.

Einige Feiertage in Deutschland sind zugelich stille Tage mit Tanzverbot. Vor allem Bayern ist hier sehr streng. Eine Übersicht über die nächsten Feiertage mit Tanzverbot lesen Sie hier. Eine Übersicht über die besten Brückentage 2018 ist hier zu finden. (AZ)

