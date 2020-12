14:42 Uhr

Warrior, Staffel 2: Start der deutschen Fassung ist erfolgt - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Warrior" ist mit Staffel 2 bei Sky zu sehen - neuerdings auch auf Deutsch. Welche Handlung haben die Folgen? Welche Darsteller sind im Cast? Gibt es einen Trailer? Hier erfahren Sie es.

Martial-Arts-Kämpfer Ah Sahm ist zurück - Staffel 2 der Kampfkunst-Serie "Warrior" ist bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Serie basiert auf Ideen von Kung-Fu-Legende Bruce Lee. Worum dreht sich die Handlung der neuen Folgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Wir verraten es Ihnen. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Warrior", Staffel 2: Start bei Sky Ticket

Staffel 2 der Serie Warrior" ist seit dem 3. Oktober 2020, auf Sky zu sehen. Bis vor Kurzem gab es die Serie nur in der Originalfassung, doch seit dem 18. Dezember sind die zehn neuen Episoden auch auf Deutsch zu sehen. Die Ausstrahlung erfolgt jetzt immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise auf Deutsch oder Englisch - bei Sky Atlantic HD sowie auf Abruf mit Sky Q, Sky Go und Sky Ticket.

Die Staffel 1 ist derzeit ebenfalls auf Abruf verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei "Warrior", Staffel 2?

Das düstere Krimidrama spielt während der brutalen Tong-Kriege in San Franciscos Chinatown des späten 19. Jahrhunderts. Ah Sahm, ein Wunderkind der Martial Arts, emigrierte unter mysteriösen Umständen von China nach San Francisco. Dort stellt er seinen Wert als Kämpfer unter Beweis und wird zum Axtmann für die Hop Wei, eine der mächtigsten Tongs - das sind chinesische Familien des organisierten Verbrechens - von Chinatown. Die zweite Staffel folgt den rivalisierenden Chinatown Tongs, die inmitten der wachsenden anti-chinesischen Stimmung, die sie alle zu vernichten droht, um die Vorherrschaft kämpfen.

"Warrior", Staffel 2 bei Sky Ticket: Die Folgen

Staffel 2 wird zehn Folgen haben. Hier die Originaltitel der Episoden:

Learn to Endure, or Hire a Bodyguard

The Chinese Connection

If You Don't See Blood, You Didn't Come to Play

See Blood, You Didn't Come to Play Not for a Drink, a F*ck, or a G**damn Prayer

To a Man With a Hammer, Everything Looks Like a Nail

If You Wait by the River Long Enough...

Wait by the River Long Enough... All Enemies, Foreign and Domestic

Enter the Dragon

Man on the Wall

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Warrior", Staffel 2?

Andrew Koji

Kieran Bew

Celine Buckens

Olivia Cheng

Dianne Doan

Dean Jagger

Langley Kirkwood

Hoon Lee

Christian McKay

Joe Taslim

Jason Tobin

Joanna Vanderham

Tom Weston-Jones

Dustin Nguyen

Chen Tang

Miranda Raison

Maria Elena Laas

"Warrior", Staffel 2: Der Trailer zur Sky-Serie

