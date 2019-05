vor 41 Min.

Was heute im Finale von "Germany's next Topmodel" 2019 geboten ist

Sayana, Cäcilia oder Simone? Welche Finalistin hebt sich ab und wird "Germany's next Topmodel" 2019?

Heute steigt in Düsseldorf das Finale von GNTM 2019. Mit dabei sind neben Heidi Klum auch Topmodel Tyra Banks, US-Schauspieler Channing Tatum und viele mehr.

Nach 15 Wochen standen die drei Kandidatinnen fest: Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) und Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) stehen im Finale von "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben. Heute Abend kürt Modelmama Heidi Klum die Gewinnerin im ISS Dome in Düsseldorf.

Die Zuschauer erwartet eine Show der Extraklasse. Denn Heidi Klum ist nicht alleine: Topmodel Tyra Banks wird mit dabei sein. Sie moderierte selbst bis 2015 die Show "America's next Topmodel", insgesamt 22 Staffeln lang. Doch neben dem US-Model werden noch der Schauspieler Channing Tatum zusammen mit seinen "Magic Mike"-Tänzern auftreten, sowie die US-Pop-Band Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel. Wie der Sender mitteilte, soll es zudem noch einige Überraschungs-Gäste geben. Angeblich soll auch Thomas Gottschalk im Finale auftreten.

GNTM-Finale 2019: Live-Shooting und Top 20-Walk

In der großen Eröffnungs-Show zeigen 50 Akrobaten aus dem Cirque du Soleil-Musical Paramour ihr Können. Im finalen Walk präsentieren sich nicht nur die drei Finalistinnen Cäcilia, Simone und Sayana in besonderen Kleidern und in verschiedenen Walks. Auch die Top 20 laufen im "Top 20-Walk" auf der Showbühne. Auf die drei Finalistinnen wartet außerdem ein letztes Live-Shooting, wo sie ein letztes Mal ihr Können unter Beweis stellen müssen.

Simone aus Stade, die Tamilin Sayana aus Grevenbroich bei Düsseldorf und Cäcilia aus Freiburg im Breisgau hoffen auf das Preisgeld von 100 000 Euro, einen Modelvertrag und ein Foto auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift Harper's Bazaar.

Zum ersten Mal wird das "Germany’s next Topmodel"-Finale für blinde und sehbehinderte Fans live kommentiert. Damit kommt ProSieben der Aufforderung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes nach, Audiodeskription (Bildbeschreibung) für das Programm anzubieten. Zudem wird das Finale – wie schon seit mehreren Jahren - für hörgeschädigte Fans live untertitelt.

Was vor dem GNTM-Finale geboten ist

Vor dem Finale zeigt Sixx die Sendung "Germany’s next Topmodel – Der Countdown". Das offizielle Warm-Up zum Finale startet bereits ab 18:15 Uhr bis zum Startschuss der GNTM-Finalshow. Darin können sich die Topmodel-Fans mit Bühnen-Talks, Highlight-Beiträgen aus der 14. Staffel GNTM, exklusiven Sneak Peeks aus dem ISS Dome und Eindrücken vom Red Carpet der "GNTM X" auf den glamourösesten Topmodel-Abend des Jahres einstimmen. Moderatorin Melissa Khalaj präsentiert "Germany’s next Topmodel – Der Countdown".

Das Finale der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" 2019 beginnt dann um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

